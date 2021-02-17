Транспортное предприятие «довезет» до комиссии по этике

Большинством голосов комиссия горсовета по контролю за мэрией приняла решение рекомендовать мэру Новосибирска рассмотреть возможность ликвидации МКУ «ПАТП-8» с последующей продажей его имущества одним лотом. Стоит отметить, что данная комиссия горсовета с начала работы в текущем созыве уже изучила деятельность нескольких муниципальных предприятий дорожно-транспортного сектора. Ранее была раскритикована работа «ПАТП-4», «ДЭУ-3», «ДЭУ-5» и «Городского центра организации дорожного движения».

— Опять ПАТП, и опять бардак, — говорит зампредседателя комиссии Дмитрий Колпаков. — А департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии понимает, что здесь какая-то системная ошибка в управлении и контроле?

Однако при этом от предприятия по большому счету в настоящее время городу, как говорится ни вреда, ни пользы. Как следует из доклада городской контрольно-счетной палаты и последующего его обсуждения, несмотря на название, транспортное предприятие занимается непрофильной деятельностью, а именно сдачей площадей в аренду. С одной стороны, за 2017-2019 годы, которые охватила проверка, был выявлен ряд нарушений: заниженные договоры аренды, несогласованное с профильным подразделением мэрии муниципальное имущество, неиспользование по основному направлению деятельности ряда объектов и консервация некоторых из них и другие. С другой стороны, предприятие демонстрирует положительный финансовый результат, как отметил, отвечая на вопросы депутатов, аудитор КСП Алексей Усов. По словам аудитора, часть нарушений руководство «ПАТП-8» уже устранило.

— В адрес предприятия направлено требование устранить выявленные нарушения, — сообщил Алексей Усов. — Руководством представлен ответ, содержащий мероприятия по устранению нарушений, часть из которых уже выполнена, в том числе по некоторым выявленным несоответствиям недополученные денежные средства зачислены на расетный счет предприятия.

Более того, по мнению депутатов, представляющих Советский район, активы ПАТП в перспективе могут быть использованы при развитии пассажирского транспорта в Новосибирске.

— У «ПАТП-8» есть своя функция, — говорит депутат Светлана Каверзина. — Автобусам из Первомайского района очень далеко ездить в Советский район. «ПАТП-8» содержится для того, чтобы часть автопарка после обновления, после прихода новых автобусов было куда перенести. Сейчас проезд автобусов, которые работают по 45, 23 маршрутам, не выгоден для города.

Каверзину в этом поддержали и некоторые коммунисты, в частности, депутат Антон Бурмистров, также представляющий Советский район. Об этом он заявил в своем выступлении и публикации в соцсети по итогам заседания.

— ПАТП экономически выгоднее будет использовать в качестве площадки-отстойника для маршрутов Советского района, — считает Бурмистров. — Как минимум, площадка на ул. Автомобилистов обязательно необходима будет для обслуживания обновленного автопарка (запланированы еще 40 автобусов). Гонять их в Первомайку не совсем логично. Этот вопрос поднимали многие общественники, а также я — еще до избрания. На мой взгляд, это поспешное решение (Комиссии горсовета. — Ред.). Будем этот вопрос держать на контроле.

Председатель комиссии Андрей Гудовский считает, что у муниципальной транспортной отрасли иные перспективы.

— У нас сегодня одно муниципальное предприятие, которое обслуживает всего ничего автобусов. Все остальное — в частном секторе. И никто не говорит о том, что мы будем развивать государственный и муниципальный сектор. Поэтому сказки о том, что предприятие «стоит, ждет»… Оно стоит уже годами. Эти копошения годами идут. У меня есть добавление в проект решения: рекомендовать мэру Новосибирска рассмотреть возможность ликвидации МКП «ПАТП-8» с дальнейшей продажей всего имущества одним лотом, — сообщил Гудовский.

Его поддержали большинство членов комиссии. Впрочем, как пояснила в комментарии Infopro54 Светлана Каверзина, решение комиссии — не конечная инстанция, ему можно дать обратный ход.

— Это пока только решение одной комиссии, — говорит Каверзина. — Гудовский пришел уже с принятым решением. Он не дал высказаться ни начальнику управления пассажирских перевозок Кондаурову, хотя тот поднимал руку, ни директору «ПАТП-8» Нецветаеву. Обвинения прозвучали, а тем, кто не мог на них ответить, слова не дали. Думаю, мэр его не поддержит.

Собеседник редакции по итогам заседания намерена обратиться в комиссию по депутатской этике.

— Выглядело это все крайне некрасиво, — говорит депутат. — Я вообще поняла со слов Гудовского, что он хочет как класс ликвидировать муниципальные автобусы. Вся его речь была пронизана тем, что нам вообще муниципальные автобусы не нужны, пусть будут только коммерческие перевозчики. Возможно, ему интересны только коммерческие перевозчики, поэтому «с шашкой наголо» пытается продавить данное решение. Как житель Советского района, где многие пользуются муниципальным транспортом, я категорически против этого.

Напомним, что ранее героями заседаний комиссии по этике уже становились коллеги Каверзиной по коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко и Хельга Пирогова. В начале февраля жители Челюскинского жилмассива пожаловались туда на вице-спикера горсовета Антона Тыртышного.