Сибиряки стали меньше жаловаться на МФО и страховые компании

За 2020 год Банк России рассмотрел 29,5 тысяч обращений от жителей Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Сибиряки стали меньше жаловаться на микрофинансовые организации и страховые компании, но появилось больше вопросов к банкам на фоне ограничительных мер из-за пандемии. Люди пытались разобраться, как получить кредитные каникулы и подтвердить снижение дохода, интересовались другими возможностями государственной поддержки, — отметили в пресс-службе.

В Сибирском ГУ Банка России отметили, что, как и годом ранее, основная тема жалоб на банки — потребительское кредитование. Чаще всего у людей возникали вопросы, связанные с погашением задолженности, в том числе, когда не удавалось договориться об отсрочке платежей или реструктуризации долга. Вторая по частоте обращений проблема — действия банков и коллекторов по возврату просроченной задолженности. Люди стали лучше понимать границы правомерного поведения со стороны кредиторов и взыскателей, как следствие — отстаивать свои права.

Количество претензий к микрофинансовым организациям сократилось на четверть до 2,5 тысяч обращений. При этом жалобы на действия, связанные с взысканием задолженности со стороны МФО, уменьшились в два раза. Существенно сократилось и количество вопросов по рефинансированию и реструктуризации долгов. Снизилось число жалоб на высокую процентную ставку или неправильное начисление процентов и неустоек.

За 2020 год на страховые компании поступило на 20% меньше жалоб, чем за 2019 год. От сибиряков Банк России получил 3,2 тысячи таких обращений. Как и год назад, жалобы на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) составляют половину всех вопросов к страховщикам. Более чем в два раза сократилось количество обращений по поводу нарушения сроков и объемов выплат по ОСАГО, а также назначения натурального возмещения.

— Довольно часто люди обращаются в Банк России с вопросами или за советами. Например, когда не могут разобраться в сложном финансовом продукте. На такие письма мы обязательно даём разъяснения. Но если ответ нужен быстро, то стоит написать в чат мобильного приложения «ЦБ онлайн». Операторы отвечают на запрос практически сразу и ведут переписку до тех пор, пока человек не разберется с проблемой. Здесь же можно проверить легальность финансовой организации и оценить ее работу. Такой своеобразный мобильный справочник можно скачать на телефон, чтобы он всегда был под рукой, — отмечает заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он подчеркнул, если финансовая организация действует неправомерно, необходимо направить жалобу в интернет-приемную Банка России.