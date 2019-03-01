Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

— Антон, ваша компания работает на рынке микрофинансирования уже много лет, ранее — в статусе кредитного потребительского кооператива. Можете оценить ситуацию на сегменте залогового кредитования в Новосибирской области?

— Рынок МФО достаточно разнообразен. Это институт, где собрали всех участников рынка, которых регулятор не знал, куда отнести. В него попали совершенно разные компании, начиная от предоставляющих займы до зарплаты и заканчивая полугосударственными фондами, занимающимися микрофинансированием бизнеса. МФО сложно регулировать, потому что структура рынка неоднородная и постоянно меняется. Например, в связи с теми ограничениями, которые ЦБ сейчас накладывает на займы до зарплаты, многие компании, работающие в этом сегменте, начинают искать для себя новые ниши, в том числе заходят в залоговое кредитование, то есть — в нашу нишу. Это неудивительно. При текущих условиях бизнес на займах до зарплаты перестает быть привлекательным, так как есть серьезные ограничения по маржинальности, они не позволяют перекрывать возможные риски.

— Но при этом рынок микрофинансирования растет…

— Да, эта тенденция сохраняется последние 5 лет. Дело в том, что до 2014 года банки кредитовали почти всех желающих. Они не уделяли пристального внимания ликвидности и показателям, прописанным ЦБ. После существенных волн ликвидации банки начали более вдумчиво анализировать заемщиков, и сейчас процент одобрения заявок крайне низкий. Населению негде взять деньги в долг, и люди ищут другие способы кредитования, в том числе обращаясь в микрокредитные организации. Анализ ситуации показывает, что МКК часто кредитуют тех, кого банки даже не рассматривают в качестве потенциальных клиентов. Нередко маленькие частные предприниматели и физлица, которым деньги нужны оперативно, сами обходят стороной кредитные организации. Дело в том, что банк — это машина, и если человек не попадает в «трафарет» заемщика даже потому, что у него небольшая задолженность по штрафам, ему скорее всего откажут в займе. У МКК другое отношение к клиенту. Мы, к примеру, считаем, что если у человека есть залог, то он кредитоспособен, он на него заработал и наверняка дорожит своей собственностью, а значит, если будет кредитоваться под него, то постарается вернуть эти деньги.

— А количество дефолтов у вас в таком случае какое?

— На самом деле — небольшое. До взыскания залога доходит 9,5% займов. В то время как по ряду крупных банков дефолты составляют около 10-11%. Так что я бы сказал, что мы качественно проводим скоринг клиентов, пытаясь проанализировать шансы на то, что он вернет полученный заем.

5 лет назад мы просчитали ситуацию и поняли, что даже в случае дефолта нам выгоднее найти решение, чтобы клиент смог погасить долг и забрать залог. Мы принимаем во внимание форс-мажорные ситуации и если понимаем, что при соблюдении определенных условий клиент вернется в график, то списываем ему штрафы. Когда просрочка растет — подключается служба безопасности, и если человек понимает, что долг невозвратен, то мы помогаем ему реализовать имущество, закрыть задолженность, при этом клиент забирает разницу в стоимости залога. Только в конфликтных ситуациях мы подключаем юротдел и судебную процедуру взыскания залогов. Как правило, до этого этапа доходят единицы.

— По отказам у вас большая статистика?

— В зависимости от сезона — 8-12% от общего количества обращений. Мы изучаем клиента и сразу объясняем все возможные риски.

— Еще пять лет назад рынок залогового кредитования был довольно дикий. Средняя ставка составляла около 10% в месяц. Сейчас в Новосибирске ставки находятся в среднем на уровне 6%. Абсолютно уверен, что большой вклад в это снижение внесла наша компания. Мы были первыми, кто стал работать с заемщиками индивидуально, усовершенствовав технологии, а также делать ставку на сохранение отношений. Нам удалось повлиять на ситуацию, и сегодня мы занимаем значительную долю новосибирского рынка залогового кредитования, а 50% заемщиков обращается к нам за повторными займами, то есть мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения.

— Вы наверняка анализировали, у кого залоговые кредиты пользуются наибольшим спросом? Кто является основным клиентом МКК?

— 30% клиентов — предприниматели, и это самые дисциплинированные заемщики. Это те люди, которые умеют считать деньги и понимают, что займы помогут им заработать или избежать более существенных финансовых проблем. Если говорить в отраслевом разрезе, то займы МКК актуальны для перевозчиков. При поломке фуры им проще быстро перехватить деньги на ремонт, чтобы не терять рейс. Вне сезона много заявок поступает от строительных компаний — как застройщиков, так и дорожников, которые закладывают технику, чтобы выплачивать зарплату и сохранить коллектив. Много клиентов от розничной торговли, где высокая оборачиваемость и неплохая торговая наценка, что позволяет быстро рассчитываться за заемные деньги.

— В первых этапах работы на рынке залогового кредитования мы принимали в качестве обеспечения займа недвижимость, но потом поняли, что работа с этим активом занимает очень много времени, требуется больше сотрудников и здесь ниже ставка, то есть нет экономического смысла, да и спрос на кредиты под залог авто постоянно растет. Средняя стоимость залогового автомобиля сегодня составляет 400-500 тысяч рублей.

— Можно ли говорить о новых трендах на рынке залогового кредитования, который вы увидели в 2018 году?

— Я бы сказал, что главный тренд — это рост интереса рынка к дистанционному обслуживанию. Мы вкладываем инвестиции в технологическую платформу уже два года и сейчас увидели, что по нашему пути пошли другие компании. Готового решения пока ни у кого нет. Мы ждем появления корректировок в законодательстве, которые пропишут специфику дистанционного залогового кредитования.

Если говорить о новосибирском рынке, то к специфике я бы отнес более высокую среднюю сумму займа. Например, в Ростове-на-Дону средний чек в два раза меньше.

Еще один явный тренд — ужесточение конкуренции. Новосибирск в принципе считается самым конкурентным городом в России с точки зрения микрофинансирования. Именно наши компании являются законодателями «моды» в отрасли, и на нас смотрят, ориентируются, изучают наши практики игроки из других регионов, в том числе из Москвы.

— С чем это связано?

— На заре формирования рынка микрофинансирования именно в Новосибирске им заинтересовалось много людей. Высокая конкуренция привела к качественному росту, в том числе с использованием ИТ-технологий. Компании в Москве такой конкуренции не ощущали, у них был огромный спрос и отсутствовала необходимость разрабатывать новые сервисы, услуги. Как результат, новосибирцы росли быстрее, чем компании в других городах. Сейчас это позволяет нам завоевывать рынки в других регионах.

— По вашим оценкам, ужесточение конкуренции, повышение требований ЦБ приводит к тому, что игроки уходят с рынка, или просто переходят в тень?

— Два года назад на рынке микрофинансирования было около трех с половиной тысяч игроков. Сейчас около двух тысяч, и их количество постоянно снижается. Это связано с тем, что мы попали под жесткий контроль ЦБ. Многие недобросовестные компании уходят совсем, но немало переходит в тень. Мы периодически слышим о таких историях в Новосибирске. Достаточно сильно эта тема развита на юге России. В связи с этим лично мне очень непонятны инициативы, направленные на то, чтобы полностью ликвидировать рынок микрофинансирования. Потребность в этих деньгах никуда не денется, а значит, у людей и предпринимателей не останется иного выхода, как идти к серым кредиторам. Риски взаимодействия с ними гораздо выше, чем с легальными игроками, деятельность которых мониторит ЦБ.

— Как я поняла, ваша компания уже не ограничивается работой на рынке Новосибирска. В каком количестве регионов вы представлены?

— Межрегиональную экспансию мы начали несколько лет назад. Полтора года занимались выстраиванием бизнес-процессов, настройкой сервисов, обучением персонала. В регионы пошли три года назад. Сейчас мы присутствуем на территории 12 регионов России. В каждом регулярно работают тренеры и наставники — мы посвящаем много времени обучению персонала. В этом году в планах открыть еще два филиала. Плюс, как я уже говорил, мы активно инвестируем в технологическую платформу для выдачи займов. Хочу подчеркнуть, что мы вкладываем в расширение только собственные средства, не привлекая займы и сторонних инвесторов.

— Однозначно продолжится повышение конкуренции. Кроме того, на мой взгляд, в 2019 году начнется процесс консолидации на рынке микрофинансирования, когда более крупные игроки займутся приобретением более мелких. Мы пока не видим необходимости в этом участвовать, так как успешно развиваемся органически. Считаю, что такие покупки осуществляются, когда есть избыточный капитал и нет возможности оперативно запустить его в работу.

Что касается спроса, то он продолжит расти. Сейчас поднимаются ставки в банках, а доходы населения, к сожалению, падают, соответственно растет процент отказа, а деньги людям по-прежнему нужны. Мы настроены на рост бизнеса. Сейчас консолидируем команду в головном офисе на улице Фабричной, набираем в штат ИТ-специалистов.

ООО МКК «Ваш инвестор» на рынке с 2013 года. Ранее работала в статусе КПКГ «Ваш инвестор». УК — 200 тысяч рублей. В 2017 году доход компании от микрофинансовой деятельности составил 116,4 млн рублей, прибыль — 8,6 млн. Директор — Михаил Диваков, учредители — Татьяна Комендантова, Ирина Шишимирова. Один из основателей компании — Борис Комендантов, говорится на сайте МКК «Ваш инвестор».

Фото: Юлия Данилова