Стартап-марафон от ФРИИ пройдет в Новосибирске

10 февраля в Новосибирске пройдет Стартап-марафон ФРИИ.

Мероприятие организовано для стартапов и бизнес-проектов в сфере ИТ, интернета и мобильных технологий. Они смогут принять участие в сессии индивидуальных консультаций с экспертами и инвесторами.

Участники Стартап-марафона получат уникальный контент — методики и инструменты по развитию бизнеса и запуску стартапа, обратную связь и консультации инвесторов и бизнес-ангелов, экспертную помощь и консультации от опытных предпринимателей и экспертов, возможность улучшить презентацию своего проекта как для инвесторов, так и для потенциальных клиентов, возможность получить приглашение в Акселератор ФРИИ — интенсивная 3х-месячная программа по ускоренному развиитю ИТ компаний с инвестициями от 2,1 миллиона рублей, а также возможность получить приглашение в Заочный Акселератор — двухмесячная бесплатная программа для стартапов для быстрого тестирования гипотез (бизнес-модель. ЦА и т.д.) и выхода на рынок с новым продуктом.

Для участия в экспертной сессии необходимо подать заявку до 9 февраля 2019 года включительно и получить приглашение для участия.

Возраст 18+

Фото: пресс-служба ФРИИ