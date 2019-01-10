В Новосибирске предлагают построить центр клеточной иммунотерапии за 1,2 млрд рублей

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» (НИИФКИ) совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институтом цитологии и генетики СО РАН и НГУ разработали проект создания в Новосибирске «Медицинского научно-производственного центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины». С этим проектом НИИФКИ вышел к правительству Новосибирской области.

— Если нам удастся создать этот центр, то это будет совершенно новая медицина. До этого в России практически не было лечения клетками, а здесь на экспериментальном участке мы проводим лечение ряда заболеваний с помощью разных клеток иммунной системы, — рассказал во время пресс-подхода научный руководитель НИИФКИ, академик РАН Владимир Козлов.

Он пояснил, что работа с клеточными технологиями началась в институте около 20 лет назад, при этом только два года назад вышел закон, позволяющий проведение таких клинических исследований. Для запуска системы в клинику необходимо принятие еще целого ряда подзаконных актов.

Замдиректора по научной работе НИИФКИ, заведующая лабораторией клеточной иммунотерапии Ирина Черных уточнила, что в институте идет работа с клеточными технологиями по трем направлениям. Это технологии, которые стимулируют иммунитет для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, регенеративная медицина — стимулирование восстановления поврежденных органов и тканей, диагностика и лечение бесплодия неясного генеза, которое связано с нарушениями в иммунной системе.

— По первому направлению мы начали работать в 1998 году. Была задача повысить эффективность лечения тяжелого сепсиса, при котором летальность составляла 40-60%. Мы доказали, что одно-двукратное введение пациентам специально активированных клеток в два раза снижает летальность от сепсиса. При лечении хронических рецидивирующих инфекций (гепатит, герпес) мы используем дендритные клетки и даже без противовирусных препаратов видим снижение частоты обострений в 3-4 раза, — перечисляет Черных. — Мы разработали технологию лечения глиобластомы головного мозга (одна из самых тяжелых злокачественных опухолей). Если выполнять полный объем лечения, то 50% пациентов все равно умирают в течении первых 15 месяцев и только 3-5% живут три года. На нашей клеточной терапии процент больных-долгожителей составляет 30%.

В регенеративной медицине ученые института разработали несколько технологий для лечения цирроза печени, инсульта, хронической ишемии головного мозга, травматической болезни спинного мозга. Сейчас эти технологии апробируются в клинике иммунопатологии. После проведения терапии лечения бесплодия 65% женщин, у которых ранее произошли 3-4 выкидыша, получают возможность родить здорового ребенка.

— Мы не можем быстро транслировать эти технологии в широкую клиническую практику из-за отсутствия необходимой материально-технической базы, должного финансирования и несовершенной правовой базы, — констатирует Черных.

По оценкам Владимира Козлова, лечение пациентов с помощью клеточных технологий более экономически эффективно, чем с помощью лекарственных препаратов. Например, процедура ЭКО обходится в 200-250 тысяч рублей, терапия с помощью клеток — от 30 тысяч. Ежегодный курс лечения аллергии — 500 тысяч рублей, клеточная терапия — 30-50 тысяч.

Создание в Новосибирске профильного центра, по мнению представителей НИИФКИ и их партнеров, позволит решить большую часть проблем, препятствующих формированию новой медицины, внедрению в клиническую практику принципиально новых методов терапии наиболее распространенных заболеваний (рак, атеросклероз, аллергические и аутоиммунные заболевания) с использованием методов клеточных технологий, а также развитию наукоемкого высокотехнологичного производства по выпуску персонифицированных клеточных продуктов.

— Такой центр нужен в Новосибирске, чтобы обеспечить все больницы города материально-технической базой, необходимой для лечения пациентов с помощью клеточных технологий. На базе центра планируется выращивать нужные клетки и трансплантировать их больным. С помощью этого центра мы можем обеспечить клеточным материалом не только Новосибирск, но и соседние регионы: Томск, Кемерово, Барнаул, — перечисляет Козлов.

По его словам, за все годы работы опытной лаборатории НИИФКИ обеспечил клеточную терапию примерно 1 тысяче пациентов. Запуск центра позволит предоставлять лечение примерно 10 тысяч больных в год.

— Объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. На эти средства планируется построить сам центр, где будут размещены лаборатории, банк клеточных продуктов, центры сертификации и регистрации, закупить необходимое оборудование. С момента получения финансирования до запуска центра необходимо около 1,5 лет, — говорит Владимир Козлов. — Участок под строительство центра нам предоставлен в районе Кольцово. Первоначально мы планировали разместить его рядом с нашим институтом (ул. Залесского, 6, к. 9).

Он также отметил, что в НИИФКИ есть все необходимые специалисты для запуска проекта. Кроме того, в НГУ уже началась подготовка кадров на перспективу — первые студенты уже прослушали курс иммунной терапии и клеточных технологий. Козлов также сообщил, что подобные центры планируется создать в Красноярске и Калининграде. В этих регионах идет работа над проектами, где он выступает в качестве консультанта.

НИИФКИ создан в 1981 году. Сегодня в институте работают 453 специалиста, в его состав входит 9 лабораторий, а также клиника иммунопатологии на 120 мест — 6 отделений, включая межрегиональный центр трансплантации костного мозга и центр клеточных технологий. В институте разработано 35 новых медицинских технологий диагностики и лечения, 20 из них защищены патентами, 9 зарегистрированы в Росздравнадзоре. Ежегодно в условиях стационара в клинике проходит лечение около 2,5 тысячи пациентов, до 8 тысяч получают консультации.

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