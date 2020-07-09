В Новосибирске число вакансий в туристической отрасли выросло в 2,4 раза

Несмотря на то, что количество вакансий на 17% не дотягивает до показателя за аналогичный период 2019 года, запоздалое открытие туристического сезона характеризуется бурным ростом найма, сообщают в Авито Работа. С 22 июня по 5 июля 2020 года по сравнению с периодом 18-31 мая текущего года количество курортных вакансий от работодателей в масштабах всей страны увеличилось в 3,5 раза (+236%).

Самый большой рост числа вакансий — в девять раз (+757%) — ожидаемо зафиксирован в Сочи, на втором месте Москва с семикратным ростом (+587%). Менее туристические регионы не отстают: к началу июля почти во всех крупнейших городах России число вакансий в этой сфере увеличилось в 2-4 раза (107% — 280%) по сравнению с концом мая. Так, в Новосибирске число вакансий в этой сфере выросло в 2,4 раза (+135%). Медленнее всего восстанавливается найм в Сибири — в Иркутске (+64%), Красноярске (+52%) и Омске (+52%).

Интересно, что в Санкт-Петербурге туристическая отрасль чувствует себя хуже, чем в других крупных городах. По сравнению с периодом самоизоляции количество вакансий выросло на 215% (в 3,2 раза), но оно на 64% меньше, чем в июле 2019 года. Это самый большой разрыв с прошлогодними показателями среди крупнейших городов России.

К началу июля активность соискателей и в турбизнесе по сравнению с периодом 18-31 мая увеличилось на 83%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 61%. При этом около 44% кандидатов ищут работу в Москве, Санкт-Петербурге либо Сочи.

— Это лето не самое простое для туристической отрасли, но снятие режима ограничений сделало свое дело. Рынок труда стремительно растет, и курортные города ожидаемо лидируют по числу вакансий. С «городским» туризмом ситуация также объяснима: люди не понимают, работают ли музеи, популярные туристические объекты и не спешат, например, в Петербург. Также сказывается непростая экономическая ситуация и опасение за здоровье. Тем не менее, рост наблюдается и не в туристических городах, в частности за счет ресторанного бизнеса и традиционных сезонных подработок, — отмечает Дмитрий Пучков, категорийный менеджер Авито Работа.

Он подчеркивает, несмотря на то, что объем рынка труда восстановлен не полностью и не дотягивает до показателей прошлого года, темпы его роста внушают оптимизм.

Средняя зарплата в Новосибирске в группе профессий «Туризм, рестораны» составила 27 200 рублей. Это незначительное повышение по сравнению с концом мая (на 1%). В целом по России зарплаты остались почти такими же, как год назад (+1%).

Ранее аналитический центр Авито Работы выяснил, что средняя зарплата в России (по всем отраслям) по итогам II квартала 2020 года составила 41 500 рублей в месяц и выросла примерно у трети специальностей.

При этом, эксперты отмечают, что динамика зарплатных предложений в туризме и ресторанном бизнесе по регионам разная.

— В одних городах, например, в Тюмени и Омске, зарплаты уменьшились более чем на 20% по сравнению с периодом самоизоляции. В других городах они стабильны, в наибольшей степени в Иркутске, где они не изменились вообще. Сильнее всего выросла средняя зарплата в Саратове, где увеличение составило 21% —констатируют в Авито Работа.

Отмечается, что больше всего в сфере туризма среди крупнейших городов можно заработать в Москве, где средняя зарплата в начале июля составила 43 200 рублей в месяц, а также в Санкт-Петербурге (37 500 рублей) и в Сочи (37 200 рублей).

Фото: pixabay.com, автор- ShariJo