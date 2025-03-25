Стартовый этап отбора в проект «Герои НовоСибири» подошел к концу

Эта региональная инициатива, подобная федеральной программе «Время Героев», вызвала интерес у участников и ветеранов СВО из 27 регионов страны, включая новые территории.
Почти 400 защитников прошли во второй тур, где их ожидают тесты и интервью. Программа предоставляет отличный шанс попасть в кадровый резерв для занятия руководящих позиций в органах власти, госкомпаниях, муниципалитетах, а также для активного участия в политической жизни региона. Участникам будет обеспечена профессиональная переквалификация, индивидуальные консультации, необходимые знания и навыки для разработки и реализации общественно полезных проектов.
Участники, не прошедшие во второй этап, будут включены в резервный список и получат возможности для участия в политической и общественной жизни, волонтерских движениях и кадровых резервах различных организаций.
— Я уверен, что «Герои НовоСибири» принесут значительную пользу нашему региону. Желаю всем удачи в реализации планов и достижении новых высот! — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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