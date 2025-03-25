Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи никотина онлайн

В первом чтении Государственная Дума приняла законопроект о полном запрете продажи вейпов и сигарет через интернет. На данный момент действует запрет на такие продажи, но существуют различные способы его обойти.

— Несмотря на то, что уже существует прямой запрет на торговлю ей дистанционными способами, сайты и социальные сети, мессенджеры стали крупными каналами распространения нелегальной продукции, — сообщает нижняя палата российского парламента.

Как следует из сообщения Госдумы, даже несовершеннолетние могут приобрести вейпы и сигареты. Кроме того, часто речь идёт о продаже поддельных товаров.

В настоящее время источники, где можно приобрести никотин в интернете, блокируются через суд на срок от трёх месяцев до полугода. Новый законопроект предлагает ввести механизм внесудебной блокировки таких сайтов и каналов. Кроме того, владельцев сайтов и приложений обяжут блокировать предложения о продаже никотина.

Ранее редакция сообщала о том, что некурящим сотрудникам могут поднять зарплату в Новосибирске. С инициативой выступил депутат Госдумы.