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Ставки по потребительским кредитам снижаются

  • 20/05/2022, 10:23
Банк «Левобережный» предлагает воспользоваться выгодным предложением и взять кредит на любые цели по ставке от 14% годовых.

новости бизнесаСумма кредита – от 100 001 до 1 500 000 рублей, срок – до 5 лет. Вы можете свободно использовать полученные деньги: приобрести технику для комфортной жизни, сделать ремонт дома или на даче и создать уют для себя и своей семьи, оплатить лечение, которое вы откладывали на потом или которое требуется прямо сейчас, купить путевку и провести отпуск мечты и т.д.

Ставка 14% годовых действует для всех клиентов при условии страхования жизни и здоровья и сумме кредита от 800 000 до 1 500 000 рублей*.

Оформить кредит «На любые цели» очень просто. Достаточно паспорта и второго документа, например, водительских прав, загранпаспорта, СНИЛС, пенсионного удостоверения, справки из Пенсионного фонда или военного билета. Залог и поручители не требуются.

Подать заявку на кредит можно прямо сейчас – на сайте или в мобильном приложении BL-online. Ваша заявка моментально поступит на рассмотрение и в кратчайшие сроки с вами свяжется специалист по потребительскому кредитованию для подтверждения информации и подробной консультации.

Также оформить кредит можно в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО) в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Кредитный специалист ответит на все ваши вопросы, заполнит заявку на получение кредита и в случае положительного решения оформит кредитный договор.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка.

* Срок кредита – 6, 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев. Ставка при оформлении страхования жизни и здоровья – от 14% до 25% годовых в зависимости от категории заемщика и суммы кредита, без страхования – от 29% до 34,5% годовых. Подробнее .

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : потребительские кредиты банки


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