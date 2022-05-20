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Ситуацию с самокатами в Новосибирске будет контролировать рабочая группа

  • 20/05/2022, 10:30
Автор:
новости Новосибирска
В нее вошли представители власти и бизнеса.

По данным исследования SuperJob, все больше жителей Новосибирска выступают за введение ограничений для вождения самокатов — 53%. Против — 24%: «Нужно создавать комфортную среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями. Любые законодательные ограничения в нашей стране с неработающими законами — источник для коррупции»; «Самокаты и электросамокаты — экологически чистый транспорт», комментируют свой ответ опрошенные.

В ходе совещания о ситуации с самокатами в Новосибирске, которое вчера прошло в муниципалитете, было принято решение о создании рабочей группа по урегулированию вопросов работы кикшеринговых компаний в городе. В нее войдут депутаты и представители Urent и Whoosh.

— 2021 год обе компании работали в городе без оформления парковочных мест, — комментирует руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — В январе этого года сотрудники департамента встретились с представителями компаний и разъяснили, как официально оформить парковочные места. До апреля никаких действий со стороны компаний не было.

Он заявил, что кикшеринговые компании предупредили об изъятии самокатов после 4 мая, если парковки для электросамокатов не будут согласованы. До 13 мая Whoosh оформила 28 парковок в Октябрьском районе. По данным на 19 мая, от компании Whoosh поступило еще 1125 заявок на оформление парковочных мест. От компании Urent поступило 132 заявки, из них обработаны и выданы разрешения на 100 парковок.

новости Новосибирска

Кикшеринговым компаниям нужно минимум 1,5 тысячи парковок для самокатов

— Проблема создана самими операторами. Они не подали вовремя документы. По-хорошему, заявки нужно подавать к сезону — в феврале-марте на основании работы прошлого года. Сейчас нам нужно контролировать правильность оформления земельных участков и использование самокатов, — отметил председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.

Витухин предупредил, что мэрия будет продолжать изымать самокаты до тех пор, пока компании не получат разрешения на парковки.

— Мы добьемся того, чтобы обе компании оформили парковочные места на территории города, с учетом требований всех норм, — заявил чиновник.

По данным начальника отдела ГИБДД полковника полиции Евгения Маслюка, в этом году зарегистрировано пять ДТП с участием электросамокатов, уже пострадали пять человек.

— В этом году с использованием самоката произошло одно ДТП на ул. Немировича-Данченко, где человек, управляя самокатом, допустил его опрокидывание и с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где на шестой день скончался. Мы установили, что данное средство индивидуальной мобильности было мощностью более 0,25 киловатт, что приравнивается к транспортному средству — необходимо иметь соответствующую категорию, как минимум категорию М, говорит Маслюк. –— Мы провели экспертизу электросамоката компании Urent, где сравнительным анализом выявлено, что номинальная мощность составляет 0,35 киловатт, что превышает допустимую. Мы понимаем, что дети и взрослые люди, не имеющие специальной категории, будут являться нарушителями правил дорожного движения.

 

Ранее редакция сообщала, что «Юрент» убирает самокаты с улиц Новосибирска до урегулирования ситуации.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Самокат город бизнес


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