Ставки по вкладам станут расти в начале следующего года

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев:

— В 2018 году прибыль российской банковской системы выросла в 1,7 раза, превысив 1,18 трлн рублей, согласно данным ЦБ РФ. Рост прибыли кредитных организаций происходит на фоне продолжающейся консолидации рынка.

Сейчас на топ-11 системно значимых банков с их «дочками» приходится около 3/4 всех активов банковской системы, из которых у одного Сбербанка – 1/3 всех активов. Доля «дочек» зарубежных банков в активах составляет около 5%. Тенденции последних лет продолжаются – доля госбанков растёт, доля частных российских и иностранных «дочек» снижается.

ЦБ ожидает, что в конце оздоровления может остаться около 350 банков, сейчас их около 500. Однако основную часть «лечения» банковская система, вероятно, уже прошла, самые большие «дыры» были выявлены. Конечно, процесс стабильного огосударствления банковского сектора пугает.

Влияние глобальной рецессии на российский банковский сектор, разумеется, всегда является негативным. Вопрос только в том, насколько активно сектор успеет развиться в ближайшие 3 года.

Новыми санкциями российский рынок пугают больше года. Возможный запрет на корреспондентские отношения Сбербанка и «ВТБ» с американскими банками в долларах, которым пугали рынок в августе, видится маловероятным, так как в этом случае огромные расчёты России и ЕС за нефть и газ автоматом перейдут из долларов в евро и рубли. То есть это будет возможным только в том случае, если США сами осознанно решат резко сократить влияние доллара в мире.

После решения ОПЕК+ снизить добычу нефти можно предполагать, что цена нефти Brent может колебаться в 2019 году от $55-60 за баррель в первом квартале до 70-75 долларов в четвёртом. Для банковского сектора критичным может быть длительное падение цены на нефть ниже $30-35 за баррель. Но в 2014 году шок для сектора был гораздо больше, так как было падение цены на нефть с $115 до почти $25 за баррель при одновременных жёстких финансовых санкциях для госбанков.

На этом фоне, вероятно, стоит ждать дальнейшего небольшого роста доходности банковских вкладов. После того как в январе-феврале годовая инфляция достигнет своих локальных максимумов, можно будет ждать снижения ставок вкладов. В конце следующего года Центробанк может вновь вернуться к циклу снижения ставки.

Фото: пресс-служба банка