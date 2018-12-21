Рынок каско в 2018 году впервые покажет рост после нескольких лет падения

Рынок автокаско по итогам 2018 году впервые за несколько лет покажет рост — по итогам 9 месяцев сегмент вырос на 2,9% до 121,4 млрд руб., такая динамика сохранится и в 2019 году, сообщает пресс-служба информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза», ссылаясь на президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

По словам эксперта, до этого рынок каско падал, начиная с кризисного 2015 года.

— Тогда он сократился на 15% до 187,2 млрд руб., в 2016 -м — на 9% до 170 млрд руб., в 2017 году — на 5% до 162 млрд руб, — отметил Юргенс.

Игорь Юргенс подчеркнул, что рост рынка происходит за счет улучшения платежеспособности населения и роста спроса на защиту автомобилей. Также рынок поддерживают восстановления продаж новых автомобилей и оживления кредитования — при автокредите банки требуют страхования предмета залога, то есть автомобиля.

При этом средняя цена полиса каско минимальна с 2010 года — она составляет 35,4 тыс. руб., сообщил президент ВСС.

— Снижение средней стоимости страхования связано с распространением полисов с франшизой (не покрываемой страховкой частью убытка, когда страховщик платит только за серьезные повреждения), а также с ограниченным перечнем рисков (например, только угон и гибель автомобиля), — рассказал Юргенс.

По оценкам ВСС, полисы с франшизой составляют от четверти до половины портфелей у крупных компаний.

— Для того, чтобы все-таки иметь каско, автовладельцы соглашаются на то, что страховщик не будет оплачивать каждую царапину, и страхуются только от крупных рисков. Однако разворот тренда на рост сборов говорит о том, что уровень интереса к защите автомобиля и готовность платить возвращаются к докризисному уровню, — рассказал Игорь Юргенс.

Об этом свидетельствует и рост числа заключенных договоров страхования — оно выросло за 9 месяцев 2018 года на 23%, всего было продано 3,4 млн полисов. При этом число выплат снизилось на 10% и составило 700 тыс. страховых случаев, а их сумма сократилась на 3% до 61,3 млрд руб.

— На эту тенденцию также повлияло распространение франшиз и программ с ограниченным перечнем рисков, — подчеркнул Игорь Юргенс.

Средняя выплата по каско за 9 месяцев 2018 года достигла 90 тыс. руб.

Таким образом, страхование становится выгодным и для страховщиков: общая рентабельность каско стабилизировалась, комбинированный коэффициент убыточности каско (ККУ, отражает эффективность бизнеса, выше 100% — убыток) находится на стабильном уровне 70-73%.

— Это хороший показатель рентабельности. Если рассматривать его в совокупности с ростом премий и числа продаж, имея в виду, что каско — добровольное страхование, можно сделать вывод о том, что на рынке каско найден баланс интересов страховщиков и страхователей. Услуга востребована потребителями и выгодна страховщикам. А это значит, что конкуренция будет вынуждать к компании к дальнейшему удешевлению продуктов, — заключил Игорь Юргенс.

Фото: Ростислав Нетисов