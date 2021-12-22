Ставки по вкладам выросли до 9,25% годовых

Оформите перевод пенсии в банк, и вы сможете открыть вклад «Любимый» под 9,25% годовых на 2 года (730 дней). Минимальная сумма – 50 000 рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно, их можно тратить или забрать одной суммой в конце срока вклада. Например, если вы разместите 250 000 рублей, то накопите в виде процентов 46 250 рублей и через 2 года заберете почти 300 000 рублей.

Для пенсионеров, которые разместят на вкладе «Любимый» средства на 1,5 года (540 дней), ставка составит 8,5% годовых, на 1 год (367 дней) – 8% годовых.

Для всех остальных категорий клиентов ставка зависит не только от срока, но и от способа открытия вклада – от 7,75% годовых при размещении средств на 1 год через офис банка до 9% годовых при открытии вклада на 2 года в интернет-банке или мобильном приложении BL-Online. Посчитать свой доход вы можете в онлайн-калькуляторе.

Если вам интересна возможность пополнения вклада, то выбирайте «Копилку+». Сумма вклада – от 5 000 рублей, дополнительные взносы – от 3 000 рублей. Срок – 6, 9 или 12 месяцев на выбор, ставка – от 7,5% до 8,25% годовых. Проценты банк выплачивает каждые 90 дней, и они увеличивают сумму вклада.

Удобный вклад для разных зачислений в любое время – «Поддержка+». Он предусматривает пополнение без ограничений (в том числе для зачисления пенсий, пособий и компенсаций), снятие до минимального остатка 1000 рублей и досрочное расторжение без потери процентов. Срок – 1000 дней, ставка при открытии в интернет-банке или приложении BL-Online – 6,5% годовых, в офисе – 6,25% годовых.

На вкладе «Персона» для VIP-клиентов можно заработать до 8,75% годовых. Минимальная сумма для размещения – 1 млн рублей, срок – 1 год. При необходимости можно вносить дополнительные взносы и снимать их до неснижаемого остатка. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Подробную информацию по вкладам Банка «Левобережный» (ПАО) можно узнать на сайте, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах.

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