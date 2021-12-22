Дело о хищении руководителем инвестиционного фонда трех миллионов рублей дошло до суда

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с января 2017 года по май 2019 года руководитель организации путем завышения причитающихся ему выплат и оформления фиктивных документов присвоил вверенные ему денежные средства на сумму свыше 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант за счет средств фонда приобрел в личное пользование электронное устройство, а также оплатил проценты за пользование заемными средствами.

Также экс-руководитель уже после своего увольнения, используя электронный ключ доступа к системе дистанционного управления банковским счетом фонда, перечислил без законных оснований на личный счет 174 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Он обвиняется по ч.3,4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.