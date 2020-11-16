В Новосибирском регионе ЗСЖД в октябре погрузка угля выросла на треть

Объем погрузки угля в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в октябре 2020 года превысил 1,2 млн тонн, что на 30% больше, чем в октябре 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что с начала года со станций региона отгружено 10,7 млн тонн угля, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В западном направлении отправлено 42% погруженного угля, еще 55% – на восток для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД в октябре текущего года погружено почти 2,1 млн тонн различных грузов, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Фото: Gensa Gensa