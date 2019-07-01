В новосибирском правительстве кадровые назначения

В рамках оперативного совещания в правительстве области губернатор Андрей Травников объявил о новых кадровых назначениях. На пост вице-губернатора назначен экс-глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов. Напомним, он сменил ушедшего в отставку Александра Дубовицкого.

— Уверен, что свою компетенцию Вячеслав Владимирович сможет применить во благо развития, всех сельских территорий, — сказал губернатор, представляя нового заместителя.

Второе кадровое изменение связано с назначением на пост главы госинспекции по охране объектов культурного наследия Елены Медведевой. До января 2019 года эту должность занимал Александр Кошелев.

— Прошу оказать максимальное содействие в назначенным специалистам в работе на их новых местах, — обратился к членам регионального правительства Андрей Травников.

Фото: Ростислав Нетисов