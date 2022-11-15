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Где на дорогах области устанавливают камеры: в местах концентрации ДТП или штрафов?

  • 15/11/2022, 17:22
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камеры на дорогах
Депутаты потребовали у правительства региона обосновать места размещения аппаратов фото- и видеофиксации или отказаться от аренды почти 300 новых комплексов.

— На протяжении двух лет на комитете мы постоянно обсуждаем средства фото- и видеофиксации, установленные на дорогах области. В проекте бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено увеличение финансирования на эти цели на 240 млн рублей. Планируется взять в аренду 277 новых комплексов дорожной инфраструктуры. По этим цифрам до второго чтения бюджета мы хотим получить ответ: сколько необходимо направить на аренду средств фото- и видеофиксации, сколько придется провести передвижек таких комплексов, какая сумма необходима на техническое сопровождение защищенной сети ИТС? — заявил на заседании транспортного комитета регионального парламента его председатель Валерий Ильенко, обращаясь к министру финансов Виталию Голубенко.

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Он отметил, что сегодня требования о необходимости упорядочивания установки средств фото- и видеофиксации звучат на уровне начальника ГУ МВД России.

— Недавно он выступал в Казани и говорил, что фото- и видеофиксацию в России превратили в сбор денег, а не в инструмент наведения порядка на дорогах, — отметил Ильенко. — Мы не призываем убрать средства фото- и видеофиксации, но убеждены, что их количество нужно сокращать и упорядочивать.

До второго чтения бюджета глава транспортного комитета попросил представителей правительства предоставить в комитет информацию, в каких местах планируется устанавливать новые средства фото- и видеофиксации и почему. А также дать аналогичные комментарии по уже действующим на дорогах области комплексам.

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— Если мы не получим внятного ответа, то будем принимать решение и во втором чтении попросим снять эти деньги из расходной части, — предупредил Ильенко министра. — Мы понимаем, что на это решение последует реакция, но мы от него не отступимся. Мы ежедневно получаем десятки звонков, обращений в чат именно по этим вопросам. Когда точечно начинаем разбираться, почему там стоит камера, получаем невнятные ответы. Почему в месте концентрации ДТП вместо 2019 года камера устанавливается в 2022 году? Где она стояла до этого? Мы не видим комплекса мер для предотвращения ДТП.

Виталий Голубенко сообщил, что ему понятен вопрос депутатов, так как установка средств фото- и видеофиксации связана с публичными рисками. Если люди не будут понимать, как этим инструментом регулируется безопасность дорожного движения, то домыслов и пересудов может быть очень много.

— Если мы в бюджете закладываем средства на увеличение точек фото- и видеофиксации, то у нас должна быть четко сформулированная предпосылка, понимание точек повышенной аварийности, — согласился министр.

Представители Минтранса обращение на заседании комитета не прокомментировали. На начало 2022 года в регионе работали 76 передвижных камер, которые устанавливаются в боксы. Всего был установлен 341 антивандальный бокс. Кроме того, на дорогах области установлены 80 стационарных постов и 13 мобильных комплексов. По данным замглавы министерства Вячеслава Невежина, в 2022 году на дорогах области в ДТП погибли 194 человека, что на 26 человек меньше, чем за тот же период 2021 года.

 

Ранее редакция сообщала: большинство новосибирцев считают, что на дорогах недостаточно сотрудников ГИБДД. 

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф нарушение правил дорожного движения камеры на дорогах ДТП


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