Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

С помощью искусственного интеллекта специалисты КБ «Стрелка» проанализировали более 6 млн текстов в соцсетях, блогах, на форумах и сайтах-агрегаторах отзывов, посвященных отдыху в 82 регионах России. Индекс туристической привлекательности регионов основан на соотнесении объемов туристического потока и содержания публикаций туристов о поездках по России. Исследователи изучили тексты, которые были опубликованы за 12 месяцев: с июля 2019 по июль 2020 года, — и захватили период пандемии COVID-19 и введения карантинных мер, ограничивавших туризм. В результаты была подготовлена типология регионов России, которые разделились на четыре группы — «особые», «известные», «скромные» и «малозаметные».

Эксперты КБ Стрелка составили портреты регионов, включающие шесть характеристик: материальное наследие, нематериальное наследие, природа, событийная программа, технологии и производство и туристическая инфраструктура.

В результате проведенного анализа Новосибирская область попала в последнюю группу регионов «малозаметные». Туристы позитивно отзывались о театральной жизни, Новосибирском художественном музее, фестивалях и Дне города. Больше всего туристам не понравилась инфраструктура области.

По версии КБ «Стрелка», самое привлекательное для туристов материальное культурное наследие в стране — Пермская государственная художественная галерея и Музей современного искусства в Перми, а также Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо в Крыму.

По характеру образа в глазах туристов исследователи выделили 15 регионов из группы «известные» с высоким турпотоком. В этот список попали такие регионы, как Алтайский край, Республика Крым и Краснодарский край. Благодаря своим достопримечательностям и природным особенностям они привлекают внимание туристов. Однако могут и разочаровать — в первую очередь, качеством туристической инфраструктуры, которая в большинстве из этих регионов собрала значительное количество негативных отзывов.