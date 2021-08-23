Налоговая расширяет арсенал альтернативных мер взыскания задолженности

В первом полугодии текущего года получено более 80 санкций прокурора на проведение ареста имущества плательщиков, имеющих задолженность по налогам около 315 млн руб. Это на 60% больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба ведомства.

— За январь-июнь должниками погашено 76,8 млн рублей после вынесения постановлений о наложении ареста имущества – на 52% больше, чем за аналогичный период 2020 года, —отметила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова. — Размер совокупной задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в Новосибирской области составил 26,2 млрд руб. Из них 47% – это задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по налогам и страховым взносам, находящаяся на разных стадиях взыскания, 43% относится к плательщикам, находящимся в процедурах банкротства, 10% – задолженность физических лиц по имущественным налогам и НДФЛ.

На протяжении семи последних лет должникам в регионе применяют не только стандартные меры взыскания, предусмотренные НК РФ, но и альтернативные, арсенал которых за последние годы существенно расширен. К примеру, с конца 2018 года началось взыскание долгов налогоплательщиков за счет их дебиторской задолженности и иных имущественных прав. В первом полугодии текущего года обращено взыскание на дебиторскую задолженность в отношении 72 налогоплательщиков, в бюджет поступило 220,7 млн рублей.

Наталья Шелехова сообщила о том, что с 30 августа в Новосибирской области начнет работать специализированный Долговой центр с функциями по взысканию и урегулированию задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Она выразила убежденность, что за счет централизации меры взыскания будут все более эффективными. Основной задачей инспекции будет являться повышение эффективности взыскания налоговой задолженности путем перехода к стратегии управления долгом, направленной на предупреждение образования долга, побуждение к его гашению.