Власти разработают дополнительные меры поддержки комплексного индивидуального жилищного строительства

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, отсутствие массового рынка типовых, ликвидных частных домов – серьезное ограничение, которое делает отрасль непрозрачной и непривлекательной для банков. Однако решить проблему может механизм индустриального домостроения, в том числе с использованием технологий производства домокомплектов.

— Мы проведем исследование, чтобы лучше понять запросы производителей и граждан, планирующих улучшить жилищные условия с помощью строительства частного дома, запустить необходимые механизмы поддержки, — отметил Алексей Ниденс.

Предположительно результаты опроса позволят разработать целевые льготные программы, направленные на повышение их доступности для покупателей, а также расширение мощностей и объёмов производства, модернизацию или замену оборудования. Кроме того, чтобы повысить доступность ипотеки на комплексное ИЖС планируется оценить показатели продаж и спроса, на основе которых будут разработаны новые кредитные продукты.

— Наша совместная с ДОМ.РФ работа прежде всего направлена на обеспечение строительной индустрии необходимыми деревянными домокомплектами. И в этой работе особенно важно мнение деревообрабатывающих предприятий, продукция которых используется в строительстве, — отметила директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова. — Запуск ДОМ.РФ анкетирования производителей является важным этапом на пути к выработке необходимых инструментов для увеличения объемов жилищного строительства.

Вместе с тем, Институт развития и Минпромторг России совместно прорабатывают возможность запуска еще одной программы, в рамках которой граждане смогут получить скидку на покупку домокомплектов на минеральной основе (из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей) — по аналогии с той, что недавно начала действовать для деревянных домов.

В соответствии с ней граждане при покупке домокомплекта стоимостью до 3,5 млн руб. могут получить скидку, которую производителю субсидирует государство.

Ранее редакция сообщала, что выбрано около 400 предприятий оборонно-промышленного комплекса для запуска льготной аренды жилья.

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