Стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области увеличилась на 2 %

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в ноябре 2018 года составила 4068,49 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2% (с начала года – на 0,6%), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,2%, на долю молочных продуктов приходится 21%, мяса и мясопродуктов – 17,4%, плодов и овощей – 13,8%, рыбы – 5,7%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,5%, яиц – 2,2%.

— В ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы, сахара и кондитерских изделий, яиц. Доля молочных продуктов, плодов и овощей, чая, соли и специй снизилась, — отметили в Новосибирстате.

Фото: pixabay.com, автор- RitaE