 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области увеличилась на 2 %

Доля молочных продуктов, плодов и овощей, чая, соли и специй в составе набора снизилась.
  • 10/12/2018, 18:59
meat

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в ноябре 2018 года составила 4068,49 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2% (с начала года – на 0,6%), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,2%, на долю молочных продуктов приходится 21%, мяса и мясопродуктов – 17,4%, плодов и овощей – 13,8%, рыбы – 5,7%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,5%, яиц – 2,2%.

— В ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы, сахара и кондитерских изделий, яиц. Доля молочных продуктов, плодов и овощей, чая, соли и специй снизилась, — отметили в Новосибирстате.

Фото: pixabay.com, автор- RitaE

Популярное с сайта

За 11 месяцев текущего года Росреестром зарегистрировано более 76 тысяч ипотечных сделок

10/12/2018, 15:35
Рост по сравнению с прошлым годом — 39 %.

Полпред проконтролировал реализацию программных указов главы государства

10/12/2018, 15:32
В совещании приняли участие руководители субъектов Федерации округа, органов местного самоуправления, региональных подразделений контрольно-надзорных органов.

В октябре 2018 года новосибирцы пожаловались на ОСАГО 71 раз

10/12/2018, 15:19
Это в три раза меньше, чем в прошлом году.

Актуальный разговор

Нурлан Тайиров: «Я отрицаю понятие вдохновения»

Все материалы
Новости

Сбербанк аккредитовал ЖК «Расцветай на Маркса»

10/12/2018, 19:33

Новосибирская область получит почти 352 млн рублей федерального гранта

10/12/2018, 19:12

На работы по инженерной защите г. Бердска от подтопления будет направлено 25 млн рублей

10/12/2018, 19:10

Тариф на теплоэнергию с 1 января 2019 года составит 1290,8 рублей за одну Гкал

10/12/2018, 19:07

Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирске выше, чем ожидают соискатели

10/12/2018, 16:32

За 11 месяцев текущего года Росреестром зарегистрировано более 76 тысяч ипотечных сделок

10/12/2018, 15:35

Полпред проконтролировал реализацию программных указов главы государства

10/12/2018, 15:32

В октябре 2018 года новосибирцы пожаловались на ОСАГО 71 раз

10/12/2018, 15:19

До Академгородка и аэропорта Толмачево предлагают проложить аэроэстакаду

10/12/2018, 13:54

В Новосибирске обсудят ключевые проблемы защиты критической информационной инфраструктуры

10/12/2018, 13:51

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×