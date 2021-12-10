Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

По данным Новосибирскстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в ноябре текущего года составила 5220,54 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,9%, а с начала года – на 16,2%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,5%, на долю молочных продуктов приходится 20,3%, плодов и овощей – 17,5%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, жиров – 5,4%, рыбы – 4,3%, чая, соли и специй – 3,2%, яиц – 2,4%, сахара и кондитерских изделий – 2,2%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5882,1 рубля), самая низкая – в Омской области (4556,74 рубля).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.