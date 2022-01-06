Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev Analyze выяснили, что средний пробег личных легковых автомобилей россиян в 2021 году вырос более чем на тысячу километров и составил 15 637 км (14611 км в 2020 году).

— Мы видели бурный рост пробегов в 2020 году, который продолжился и в 2021 году. Причина — люди опасаются использовать общественный транспорт, кто-то живет и работает на даче и ездит в город за продуктами. Раньше в отпуск многие летали в Турцию, Египет, Таиланд, а сейчас из-за коронавируса и роста курса валют предпочитают ехать на Байкал и в Крым. По своим клиентам мы наблюдаем выросшую миграцию между городами. А когда они заезжают по дороге к нам в автосервисы, отмечаем, как растут их средние пробеги, — говорит директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

По сравнению с 2020 годом средний пробег вырос на 7%, говорится в совестном пресс-релизе компаний.

— Все дело в том, что из-за закрытых границ россияне активно поехали на дальние расстояния внутри страны. В Европе и США внутренний туризм высоко развит в отличие от России, а карантинные ограничения снизили количество путешествующих в этих странах. В итоге мы видим снижение пробега в США и Германии и серьезный рост в России, — отметил Александр Груздев, основатель агентства Gruzdev Analyze, международный эксперт автомобильной сферы.

По данным международной сети автосервисов FIT SERVICE возраст и пробег автомобилей в России продолжает расти, что логично приводит к большим финансовым затратам на их ремонт. По данным экспертов компании, стоимость обслуживания автомобилей вырастет в 2022 году примерно на 20%.

— Стоимость запчастей и комплектующих увеличится на 8-10%, а сам ремонт автомобилей примерно на 7-10%. Автосервисы вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы сохранить уровень рентабельности и повысить заработную плату сотрудникам, поскольку у них тоже выросли расходы. В итоге эти два фактора говорят нам об увеличении стоимости обслуживания автомобилей в 2022 году до 17-20%, — отметил Данил Соловьев.

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE открыта в 2008 году. Сегодня компания включает 280 автосервисов на территории России и Казахстана в 140 городах. В Новосибирске, по данным 2ГИС, около 30 точек компании. За 2020 год выручка сети FIT Service по России составила 4 млрд рублей, рост выручки составил 32%.