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2022 год пройдет под знаком подготовки к выборам губернатора. Ротация команды уже началась

  • 17/12/2021, 17:27
Новости Новосибирска
Андрей Кузнецов, аналитик, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни»:

— В списке самых значимых событий политической жизни региона в уходящем 2021 году я бы в первую очередь назвал прошедшие выборы в Госдуму. Они проходили в необычных условиях сохраняющихся ограничений по пандемии и, соответственно, накладывали очень тяжелые ограничительные меры на ведение предвыборной агитации. Единственное, что в данном случае помогло — предыдущая масштабная политическая кампания 2020 года. Все партии и политики тогда успели потренироваться работать в условиях запрета на массовые мероприятия и активную агитацию по домам. Это помогло в 2021 году.

Интересно, что результаты выборов в российский парламент в Новосибирской области практически полностью совпали с итогами предыдущего цикла 2016 года. Это говорит о том, что системные политические игроки региона остаются в более – менее неизменной позиции, когда системообразующую роль фактически исполняет «Единая Россия», а оппозиционные партии делят между собой то, что остается. Некоторые перетоки голосов, безусловно, произошли, но базово все осталось, как было — об этом говорит распределение мандатов.

Новости Новосибирска

Далеко зашедший отзыв мэра

— К ключевым политическим событиям года я бы также отнес попытку инициировать досрочный отзыв мэра. Ничего подобного ни в Новосибирске, ни в других регионах России до сих пор не было. Инициаторы впервые зашли так далеко. Хотя процедура отзыва не была запущена в резолютивной части, когда ее можно было бы переводить в подготовку общегородского референдума, в условиях действия ковидных ограничений активистам удалось сформировать инициативную группу, провести очное собрание, в котором приняли участие около 2 тысяч человек, собрать 60 тысяч подписей. Если бы не некоторые юридические нестыковки с документами, инициативной группе удалось бы добиться согласования избиркома на следующий шаг в реализации процедуры отзыва.

Это очень заметное в политической жизни региона событие, которое всколыхнуло общественное мнение. Уже после завершения этих попыток горсовет Новосибирска рассматривал возможность изменения устава города, чтобы облегчить процедуру отзыва мэра. И даже оппоненты говорили, что нет смысла делать ее проще: все механизмы и процедуры для ее запуска проработаны на практике инициаторами, и ничего невозможного в досрочном отзыве мэра якобы нет. Следующая попытка может стать более подготовленной, более успешной.

— 2021 год существенно отличался от предыдущих тем, что в публичной плоскости изменилась интонация взаимодействия областной и городской власти. Если до сих пор у нас была видимость, пусть с оговорками, нерушимого пакта между губернатором, председателем заксобрания и мэром, то в 2021 году стало бросаться в глаза, что представления об эффективности работы у сторон пакта разные и что это соглашение уже не является чем-то незыблемым и бесспорным.

Андрей Травников: В Новосибирске уже пора объявлять третий режим «повышенной готовности»

Наиболее ярко это проявилось при обсуждении ситуации, связанной с приведением города в порядок после зимнего сезона 2020-2021 годов. Острые дискуссии между областной и городской властью через СМИ видели все горожане.  Впервые настолько жестко глава региона и депутаты заксобрания указывали городским властям на неэффективность организации работы.  Говорить о том, что это в итоге продуктивно отразилось в кадровых перестановках, я бы не стал. Весь дорожно-ремонтный сезон 2021 года мэрия проработала без профильного руководителя. Предыдущий (Роман Дронов)  ответил за депутатскую критику и ушел с должности руководителя департамента в мае, а новый (Константин Васильев) появился в середине осени, когда в обычные годы принято подводить итоги ремонтных и благоустроительных работ. Спросить с него об итогах сезона было нечего.

— Из значимых событий года я бы также выделил растущее напряжение вокруг многофункциональной ледовой арены. Даже несмотря на то, что это событие началось и закончится не в 2021 году. Этот проект и его реализация сами по себе оказали существенное влияние на политический климат и судьбы некоторых чиновников в регионе, на интонации в диалоге между исполнительной и законодательной властью. Напомню, 2021 год начинался с того, что вопросы по строительству ЛДС если и звучали, то в основном в кулуарах между посвященными. К концу 2021-го обсуждение вопроса «успеют ли построить аренду до чемпионата?» вышло в публичную плоскость. Теперь это предмет общегородского интереса: успеют ли подрядчики и правительство завершить объект?

Прогнозы на 2022 год

На мой взгляд, ключевым политическим событием региона в 2022 году будет подготовка к губернаторским выборам в 2023 года. Их результат и расстановка кандидатов будут напрямую зависеть от событий, которые произойдут в 2022 году.

Во-первых, это подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею.

— насколько город и область смогут к нему подготовиться;

— насколько своевременно будет введен объект;

— насколько безупречно будет работать инфраструктура, обеспечивающая проведение соревнований;

— насколько город удастся привести в порядок, чтобы не стыдно было его показывать гостям.

Все это очень сильно повлияет на то, с каким настроением избиратели войдут в 2023 год. Следует понимать, что как только закончится Молодежный чемпионат, мы проснемся в активной фазе предвыборной кампании. Времени на переключение не будет вообще. Поэтому те, кто заинтересован реализовать свои амбиции в контексте губернаторских выборов, будут активно готовить свои позиции в 2022 году.

Так как действующий глава региона Андрей Травников решил выдвигаться на второй срок, ему нужно будет в течение 2022 года прояснить свои отношения с законодательной властью, с городскими властями: мэрией и горсоветом. Оценить готовность команды в правительстве. Кстати, ее обновление уже фактически стартовало в 2021 году. Травников также должен оценить, насколько крепки его позиции в районах и городах областного подчинения. И все это нужно сделать в первом полугодии 2022 года, так как во втором, в связи с приближением чемпионата, прочими вопросами заниматься будет просто некогда.

Новости Новосибирской области

Законопроект о введении QR-кодов раскалывает власть и общество

Конечно, на политическую жизнь региона в будущем году, как и в этом, будет сильно влиять пандемия с сопутствующими организационно-политическими вопросами. В этом году бизнес вроде бы научился выживать в новых ковидных реалиях, но, как мы видим, финал года показал, что еще не все неожиданности остались позади. Насколько бурно экономика оживилась после тяжелого 2020 года, настолько же болезненным было столкновение определенных сфер бизнеса с новыми ограничениями. Мы видим, что использование QR-кодов распространяется на все новые и новые сферы бизнеса, а в 2022-м их палитра может расширится еще сильнее. В прошлом году нам казались очень непривычными и недолговечными обязательства по ношению масок, социальное дистанцирование, а сейчас мы понимаем, вполне возможно, что QR-коды и регулярная вакцинация станут новым условием для нормальной работоспособности экономики. Мы видим, что новые ограничительные меры неоднозначно воспринимаются значительной частью общества.  Думаю, что от политиков, чиновников потребуется очень много усилий, чтобы обеспечить если не поддержку, то хотя бы в какой-то мере массовое соблюдение этих ограничений.

Подготовила Юлия Данилова

Фото редакции

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика пандемия итоги года власть QR код


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