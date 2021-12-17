2022 год пройдет под знаком подготовки к выборам губернатора. Ротация команды уже началась

— В списке самых значимых событий политической жизни региона в уходящем 2021 году я бы в первую очередь назвал прошедшие выборы в Госдуму. Они проходили в необычных условиях сохраняющихся ограничений по пандемии и, соответственно, накладывали очень тяжелые ограничительные меры на ведение предвыборной агитации. Единственное, что в данном случае помогло — предыдущая масштабная политическая кампания 2020 года. Все партии и политики тогда успели потренироваться работать в условиях запрета на массовые мероприятия и активную агитацию по домам. Это помогло в 2021 году.

Интересно, что результаты выборов в российский парламент в Новосибирской области практически полностью совпали с итогами предыдущего цикла 2016 года. Это говорит о том, что системные политические игроки региона остаются в более – менее неизменной позиции, когда системообразующую роль фактически исполняет «Единая Россия», а оппозиционные партии делят между собой то, что остается. Некоторые перетоки голосов, безусловно, произошли, но базово все осталось, как было — об этом говорит распределение мандатов.

— К ключевым политическим событиям года я бы также отнес попытку инициировать. Ничего подобного ни в Новосибирске, ни в других регионах России до сих пор не было. Инициаторы впервые зашли так далеко. Хотя процедура отзыва не была запущена в резолютивной части, когда ее можно было бы переводить в подготовку общегородского референдума, в условиях действия ковидных ограничений активистам удалось сформировать инициативную группу, провести очное собрание, в котором приняли участие около 2 тысяч человек, собрать 60 тысяч подписей. Если бы не некоторые юридические нестыковки с документами, инициативной группе удалось бы добиться согласования избиркома на следующий шаг в реализации процедуры отзыва.

Это очень заметное в политической жизни региона событие, которое всколыхнуло общественное мнение. Уже после завершения этих попыток горсовет Новосибирска рассматривал возможность изменения устава города, чтобы облегчить процедуру отзыва мэра. И даже оппоненты говорили, что нет смысла делать ее проще: все механизмы и процедуры для ее запуска проработаны на практике инициаторами, и ничего невозможного в досрочном отзыве мэра якобы нет. Следующая попытка может стать более подготовленной, более успешной.

— 2021 год существенно отличался от предыдущих тем, что в публичной плоскости изменилась интонация взаимодействия областной и городской власти. Если до сих пор у нас была видимость, пусть с оговорками, нерушимого пакта между губернатором, председателем заксобрания и мэром, то в 2021 году стало бросаться в глаза, что представления об эффективности работы у сторон пакта разные и что это соглашение уже не является чем-то незыблемым и бесспорным.

Наиболее ярко это проявилось при обсуждении ситуации, связанной с приведением города в порядок после зимнего сезона 2020-2021 годов. Острые дискуссии между областной и городской властью через СМИ видели все горожане . Впервые настолько жестко глава региона и депутаты заксобрания указывали городским властям на неэффективность организации работы . Говорить о том, что это в итоге продуктивно отразилось в кадровых перестановках, я бы не стал. Весь дорожно-ремонтный сезон 2021 года мэрия проработала без профильного руководителя. Предыдущий ( Роман Дронов ) ответил за депутатскую критику и ушел с должности руководителя департамента в мае, а новый ( Константин Васильев ) появился в середине осени, когда в обычные годы принято подводить итоги ремонтных и благоустроительных работ. Спросить с него об итогах сезона было нечего.

— Из значимых событий года я бы также выделил растущее напряжение вокруг многофункциональной ледовой арены. Даже несмотря на то, что это событие началось и закончится не в 2021 году. Этот проект и его реализация сами по себе оказали существенное влияние на политический климат и судьбы некоторых чиновников в регионе, на интонации в диалоге между исполнительной и законодательной властью. Напомню, 2021 год начинался с того, что вопросы по строительству ЛДС если и звучали, то в основном в кулуарах между посвященными. К концу 2021-го обсуждение вопроса «успеют ли построить аренду до чемпионата?» вышло в публичную плоскость. Теперь это предмет общегородского интереса: успеют ли подрядчики и правительство завершить объект?

Прогнозы на 2022 год

На мой взгляд, ключевым политическим событием региона в 2022 году будет подготовка к губернаторским выборам в 2023 года. Их результат и расстановка кандидатов будут напрямую зависеть от событий, которые произойдут в 2022 году.

Во-первых, это подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею.

— насколько город и область смогут к нему подготовиться;

— насколько своевременно будет введен объект;

— насколько безупречно будет работать инфраструктура, обеспечивающая проведение соревнований;

— насколько город удастся привести в порядок, чтобы не стыдно было его показывать гостям.

Все это очень сильно повлияет на то, с каким настроением избиратели войдут в 2023 год. Следует понимать, что как только закончится Молодежный чемпионат, мы проснемся в активной фазе предвыборной кампании. Времени на переключение не будет вообще. Поэтому те, кто заинтересован реализовать свои амбиции в контексте губернаторских выборов, будут активно готовить свои позиции в 2022 году.

Так как действующий глава региона Андрей Травников решил выдвигаться на второй срок, ему нужно будет в течение 2022 года прояснить свои отношения с законодательной властью, с городскими властями: мэрией и горсоветом. Оценить готовность команды в правительстве. Кстати, ее обновление уже фактически стартовало в 2021 году. Травников также должен оценить, насколько крепки его позиции в районах и городах областного подчинения. И все это нужно сделать в первом полугодии 2022 года, так как во втором, в связи с приближением чемпионата, прочими вопросами заниматься будет просто некогда.

Конечно, на политическую жизнь региона в будущем году, как и в этом, будет сильно влиять. В этом году бизнес вроде бы научился выживать в новых ковидных реалиях, но, как мы видим, финал года показал, что еще не все неожиданности остались позади . Насколько бурно экономика оживилась после тяжелого 2020 года, настолько же болезненным было столкновение определенных сфер бизнеса с новыми ограничениями. Мы видим, что использование QR-кодов распространяется на все новые и новые сферы бизнеса, а в 2022-м их палитра может расширится еще сильнее. В прошлом году нам казались очень непривычными и недолговечными обязательства по ношению масок, социальное дистанцирование, а сейчас мы понимаем, вполне возможно, что QR-коды и регулярная вакцинация станут новым условием для нормальной работоспособности экономики . Мы видим, что новые ограничительные меры неоднозначно воспринимаются значительной частью общества . Думаю, что от политиков, чиновников потребуется очень много усилий, чтобы обеспечить если не поддержку, то хотя бы в какой-то мере массовое соблюдение этих ограничений.

Подготовила Юлия Данилова