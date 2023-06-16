Омская область и «Газпром нефть» расширяют сотрудничество по развитию региона

В рамках соглашения «Газпром нефть» реализует в Омской области несколько экологических и гуманитарных проектов, сообщает компания.

В частности, стороны продолжат развивать «зеленую энергетику» в регионе и внедрять природоохранные технологии. Сейчас в Омске компания расширяет мощность своей солнечной электростанции, завершает строительство комплекса биологической очистки воды «Биосфера», продолжает модернизацию нефтеперерабатывающего завода, в том числе в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Также «Газпром нефть» строит завод по производству высокотехнологичного сырья для металлургии. Помимо этого, в Омске реализуют национальный проект по созданию производства катализаторов нефтепереработки — первый в России.

В социальной сфере компания продолжит реализовывать масштабную программу инвестиций «Родные города». С ее помощью «Газпром нефть» поддерживает инициативы местных жителей, образовательные программы в омских колледжах и вузах, создание комфортной городской среды.

Отдельное внимание в соглашении уделяется вопросам профессионального и массового спорта. При поддержке компании в Омске активно развивают хоккейный спорт: построили современную ледовую арену, создают площадки для детей, работают хоккейный клуб и академия «Авангард». Стороны продолжат обустраивать в регионе спортивную инфраструктуру, а также развивать омскую школу единоборств «Шторм».