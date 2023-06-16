Карту жителя Новосибирской области поможет популяризировать российская национальная платёжная система «Мир»

Губернатор Андрей Травников и генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в части продвижения Карты жителя региона.

Губернатор назвал подписание этого соглашения весьма своевременным.

— Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата — Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками. На основе карты «Мир» создан проект Карты жителя Новосибирской области. Соглашение очень важно для нашего региона, мы надеемся на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя — не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы «Мир», — подчеркнул Андрей Травников.

Карта жителя — это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом, не требуется постоянное ношение её с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причём не обязательно физически.

— Совместно с правительством региона мы обсуждали расширение перечня нефинансовых сервисов, доступных по Карте жителя. Например, включить в её функционал возможность предоставления адресных социальных выплат и подключение технологии электронного сертификата. Кроме того, мы договорились с коллегами привлечь к проекту активную молодёжь. В том числе, провести летом обучающие мероприятия с участием наших экспертов и новосибирских студентов с целью развития цифровых сервисов в рамках проекта. Это поможет не только повысить уровень знания о Карте жителя у молодых людей, живущих в регионе, но и сгенерировать новые идеи по её развитию, — отметил гендиректор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев.

В ближайшее время платёжная система «Мир» и Правительство Новосибирской области подготовят план по реализации инициатив в рамках соглашения.

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