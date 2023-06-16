Статус «Новосибирская марка» получили 34 предприятия города

В Новосибирске наградили победителей городского конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Премию получили 34 предприятия города в 19 номинациях. Кроме того, 29 фирм, неоднократно подтвердивших высокое качество своей продукции и оказываемых услуг, в 2023 году будут занесены на городскую Доску почёта. Заслуженные награды победителям вручил мэр Анатолий Локоть.

— Подведение итогов конкурса «Новосибирска марка» — это всегда новые открытия: новые имена и технологии, прорывные мысли. Конечно, для города это имеет огромное значение. «Новосибирская марка» — это наш знак качества, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — В этом году Новосибирску исполняется 130 лет. История нашего города короткая, но очень примечательная. Новосибирцы — энергичные, целеустремлённые люди — делают эту историю. Я поздравлю всех участников конкурса: лауреатов, номинантов и победителей, которые живут и трудятся на благо Новосибирска.

Городской конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» проводится в Новосибирске ежегодно с 2001 года. За это время лауреатами стали более 570 предприятий. Организаторами конкурса являются Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий при участии мэрии города Новосибирска.

В этот раз награды получили победители двух конкурсов, проведённых с февраля по июнь 2023 года в сферах производства продукции и оказания услуг населению и юридическим лицам, безопасности и защиты бизнеса, финансовой, страховой, логистической деятельности. Основными критериями оценки являются финансово-экономические показатели работы и динамика развития предприятия, уровень среднемесячной заработной платы и квалификации персонала, соответствие услуг или продукции стандартам качества и безопасности, безупречная репутация на рынке, инновационные подходы в работе, участие в благотворительных и социальных программах.

Ранее редакция сообщала о том, что сразу десять новосибирцев стали почетными жителями города.