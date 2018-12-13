В Новосибирске ограничено движение по улице Закавказская

Причина — ремонтные работы.

С 13 декабря изменена схема дорожного движения на улице Закавказской: улица перекрыта в районе жилого дома по адресу Обская, 72, сообщили в пресс-службе СГК.

Изменения движения вызваны ремонтными работами на теплосетях: 14 декабря Новосибирская теплосетевая компания проведет замену дефектного участка на трубопроводе диаметром 100 мм и выполнит ремонт запорной арматуры. Для проведения работ 14 декабря с 10.00 до 16.00 в 9 жилых домах и 1 прочем объекте по ул. Обская и Бердский пер. будет отключено теплоснабжение.

Движение транспорта по ул. Закавказской на время ремонта теплосетей организовано в объезд по соседним улицам, благоустройство и нормальная схема движения будут восстановлены до 19 декабря.

Водителям следует быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной дорожной разметкой.

График ремонтных работ разработан совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и существенного ограничения подачи тепла и горячего водоснабжения в зимний период.

Фото: пресс-служба компании