Животноводство — репутационный локомотив новосибирского АПК

Животноводство в регионе по результативности существенно превосходит сегмент земледельческий — тут значительно больше профицитных групп, а темпы роста велики и вполне долгосрочны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Сибирь» сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Эта совокупная констатация состоит из множества локально-групповых аспектов. Во-первых, сама отрасль животноводства у нас в регионе ближе всех к предметному олицетворению слова «агропром»: это именно промышленность, индустрия — и по своим масштабам, и по кадровым потокам, и по логистическим решениям. Именно в Новосибирской области животноводство наиболее технократично (и на фоне регионов-соседей, и даже в масштабе всего Сибирского федерального округа). То есть основной объем и поголовья скота, и птицы поставляют именно крупные сельскохозяйственные предприятия и крупные фермерские хозяйства, а не индивидуальные крестьянские хозяйства. 77% коров, 73% свиней, 89% всего поголовья птицы — это крупные и средние предприятия и хозяйства. 81% молока — тоже оттуда. Тогда как из личных подсобных хозяйств поступают всего 19% молока. 76% мяса производятся в крупных и средних предприятиях. В других регионах округа доля подсобных крестьянских хозяйств значительно больше — до половины всего объема.

Показательна в этом плане статистика молочного скотоводства.

— ЗАО Племзавод «Ирмень» в этом году надоил 12 179 кг молока на каждую корову, — отметил Евгений Лещенко. — В этом году десятитысячный рубеж перешагнули еще два предприятия. Это КФХ «Русское поле» Каргатского района и ОАО племзавод «Учхоз Тулинское». Они тоже надоили больше 10 тысяч кг на каждую корову. Доля десяти крупнейших предприятий в общем объеме молочного производства региона составляет 37%. Хозяйства с поголовьем от 800 до 2400 голов и больше — их всего 9%, но они производят 60% всего объема молока. Словом, в индустриальных хозяйствах производится в нашей области основной объем молока.

Особо отметил министр высокое генетическое качество областного молочного стада.

— У нас сейчас 28 400 племенных молочных коров, — сообщил министр. — То есть 28% всех молочных коров у нас племенные. Продуктивность по племенным хозяйствам и племзаводам у нас составляет 9 021 кг. Соответственно, мы стабильно входим в общероссийскую лидерскую тройку по надою на каждую племенную корову.

К 2020 году по поголовью дойного стада Новосибирская область вышла на второе место в общероссийском топ-листе, уступив только Татарстану (в 2015-м регион был на пятом месте).

— По суточному производству молока наш регион шестой в России, — сказал Евгений Лещенко. — Мы плавно, но уверенно продвигаемся к вершине списка.

В драйверах процесса — Маслянинский, Черепановский, Каргатский, Ордынский районы.

— В сумме 11 районов дали положительную динамику, другие 19 районов снизили дойное поголовье, — уточнил министр. — Но тренд все равно восходящий и долгосрочный. И отражающийся в перерабатывающей отрасли. В прошлом году увеличили объемы производства сыров в 1,6 раза, произведя 6600 тонн. Сливочного масла произвели 5600 тонн, по маслу мы на 16% приросли. Также по сухому молоку, сливкам, по различным сублимированным продуктам приросли в 1,8 раза. То есть фактически на 80%. В этом году восходящая динамика уверенно сохраняется. Сухого молока и сливок в первом квартале произвели в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сливочного масла произведено на 43% больше. На 25% увеличилось производство сыров. Творога произведено больше на 5%. По масло животному самообеспеченность на 108%, по молоку — на 102% (по первому кварталу), по яйцу на 131%. Восстановлены объемы производства цельномолочной и кисломолочной продукции. Примечательно, что инвесторского фактора в приросте нет. Инвестиционных проектов в этой сфере не было, но ведется постоянная модернизация по отдельным молокоперерабатывающим предприятиям. Были задействованы ранее простаивавшие производственные мощности. Из всех перерабатывающих отраслей именно в «молочке» доля незадействованных мощностей была наибольшей. При этом много сырого молока мы вывозим за пределы области. Это парадокс, а первопричина его — сугубо материальная проблема: устаревшие технологии у ряда предприятий, сложности с ассортиментом. Тут мы не всегда выдерживаем конкуренцию с современными молокоперерабатывающими предприятиями, которые в соседних регионах построили компании Danone и PepsiCo.

Мясной сектор тоже позитивно динамичен. Увеличилось производство товарной говядины на 34%, производство свинины — на 57%, а мяса птицы — на 15%. Производство колбасных изделий приросло на 11%.

Примечательно, что свиноводство в Новосибирской области индустриализовано практически полностью, и доля личных подворий в этом сегменте минимальна. В совокупности в регионе 263 тысячи свиней, а основное поголовье (240 тысяч) сосредоточено в АО «Кудряшовское». Это 72% от всего производства свинины.

Если свинина — группа вполне профицитная, то говядина пока не поднялась до планки самообеспеченности.

— За прошлый год мясом говядины мы себя обеспечили только на 68%, — констатировал Евгений Лещенко. — Следовательно, есть куда расти. Есть и мотивации, и база для роста.

У говядины имеется даже экспортный потенциал. Но пока теоретический и без хронологической конкретики. Не такой предметный, как у птицы и свинины.

— В Китай с говядиной пробился только белгородский холдинг «Мираторг», — поясняет Лещенко. — У нас же пока нет говядины в должном количестве и товарном качестве, чтобы замахнуться на этот трудный рынок. А вот по свинине мы практически готовы к внешней активности. Тема свинины для Китая пока спотыкается об организационные трудности — и на региональном, и на федеральном уровне. Тем не менее работа ведется. И идет поступательно. Мы пробились на вьетнамский рынок со свининой. Объемы, конечно, пока несущественные — и по свинине, и по продукции птицеводства. Несколько контейнеров десятифутовых — 20-22 тонны. Это знаковое событие. Да, оно вряд ли сформирует нам экспортную экономику птицеводческой отрасли, но, согласитесь, дает определенный вектор. И постоянно идет работа по расширению экспортного списка. Например, сначала мы отправляли только куриные лапы. Потом пошли желудки, головы. Сейчас уже отправляем крылышки. Думаю, вскоре дойдем и до тушек.

А вот рынок куриных лапок в Китае практически бездонный. Когда мы встречались с нашим партнером, родилась такая шутка: «Было бы у курицы больше двух лап, мы бы вам гораздо больше поставляли».

— Все это позволит увеличить объемы переработки мяса на 15-18%, — сказал министр.

Ростовые ожидания по мясному направлению связаны с воплощением двух крупных инвестиционных проектов. Это программа ООО «Сибирская продовольственная компания» (СПК) по строительству нового завода в Черепановском районе, и реконструкция, которую провело у себя ООО «Кудряшовский мясокомбинат».

Зримые успехи в животноводстве существенно улучшают репутацию региона в глазах госинвесторов.

— Например, по дойно-фуражным коровам мы перешагнули знаковый рубеж в 5 000 кг, — объясняет Лещенко. — Это достижение дает преференции нашему региону. В том числе и в виде увеличенных объемов субсидий на каждый килограмм молока, реализованный нашими производителями. Министерство сельского хозяйства РФ применяет повышающий коэффициент при расчет субсидий для регионов, имеющих продуктивность свыше 5 тысяч килограммов на корову. По отношению к предыдущему году продуктивность выше на 170 килограммов. И реально выйти на продуктивность 5,5 тысяч килограммов. Методики расчета разработаны на федеральном уровне. Установлен повышающий коэффициент 1,2. На 20% сумма субсидий этим успешным регионам увеличивается. Претендовать на увеличенную субсидию мы сможем в 2021 году, ибо распределение бюджета на 2020 год происходило по итогам работы за год 2018-й. На сегодня государственная поддержка составила 740 млн рублей и идет по возрастающей. Это различные направления, которые финансируются как из областного бюджета, так и из федерального бюджета на условиях софинансирования. Сейчас у нас 13 разномасштабных инвестиционных проектов на 63 млрд. Реализовываться они будут плавной, поступательной чередой до 2024-2025 года включительно. Так что восходящая динамика в животноводстве точно надолго. И даже нежданные превратности этого года ей не помеха.

Фото: pixabay.com, автор- Peggy_Marco