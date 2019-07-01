В России запустили первый каталог финтех-стартапов

Первый в России онлайн каталог финтех-стартапов включил в себя 205 проектов, сообщили в пресс-службе Fintech Lab.

Отмечается, что в каталог вошли стартапы работающие в сфере финансовых технологий и в смежных областях: платежи, лояльность, скоринг, информационная безопасность, искусственный интеллект, чат-боты и т. д.

Создатели каталога рассчитывают на то, что он будет постоянно дополняться и обновляться.

Стартапам данный проект предоставляет возможность рассказать о своем продукте или сервисе крупным игрокам рынка и, тем самым, выйти на новых потенциальных клиентов, привлечь дополнительные инвестиции, заручиться поддержкой партнеров.Для банков, инвестиционных, брокерских и страховых компаний каталог является источником информации о командах, разрабатывающих инновационные сервисы и продукты для финансового рынка.

Проект реализуется компанией Финтех Лаб, которая является организатором первых в России коллаборативных акселерационных программ Banktech, Insurtech и Investtech, организационным партнером Молодежного дня Fintech и Конкурса стартапов на форуме Finopolis, инициатором проведения и организатором студенческого чемпионата финтеха Fintech Cup. По инициативе Финтех Лаб создается Ассоциация стартапов в области финансовых технологий «Финтех Старт».

Фото: пресс-служба Fintech Lab