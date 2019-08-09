Страхование здоровья и имущества онлайн

Данная услуга доступна в Интернет-банке для физических лиц, в разделе «Платежи и переводы» / «Страхование». Без посещения офиса банка или страховой компании,

клиент может заключить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) от несчастных случаев и/или договор страхования имущества.

Страхование от несчастных случаев для взрослых и детей покрывает непредвиденные расходы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью застрахованного лица. Такой договор с компанией «ВСК» можно заключить на 1 месяц или на 1 год. Договор вступит в силу с 00-00 часов рабочего дня, следующего за днем оплаты страховой премии (взноса).

Страхование имущества физических лиц покрывает непредвиденные расходы на ремонт квартиры или дома в случае повреждения внутренней отделки/оборудования, домашнего имущества, гражданской ответственности. Договор страхования вступит в силу с 1-го числа месяца, следующего за датой оплаты страховой премии (взноса). Срок действия Договора 1 месяц.

После ознакомления с общими условиями страхования и согласия с ними клиент осуществляет оплату страховой премии (взноса).

Номером договора страхования будет являться номер, указанный в квитанции об оплате.

Подробную информацию можно уточнить по номеру 8-800-3333-555.