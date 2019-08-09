«Новосибирскавтодор» снова выходит на улицу Титова

5 августа ОАО «Новосибирскавтодор» и Управление дорожного строительства Новосибирска заключили контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на II этапе автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от Ул. Бийской до ул. Дукача. II этап. Участок от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской). Контракт рассчитан на три года. Компании предстоит разработать рабочую документацию и построить 757 метров автомобильной дороги с четырехполосным движением и шириной проезжей части 15 метров. К автомобильной дороге будет примыкать тротуар с правой стороны шириной 3 метра, сообщает пресс-служба компании.

— Первый этап строительства на ул. Титова в некоторой степени стал для компании настоящим вызовом. Проект был, с одной стороны, крайне интересным. С другой стороны — очень сложным. Его реализация потребовала применения индивидуальных инженерных решений и инновационных строительных материалов. Был выполнен большой объем работ: проведено усиление конструкций канала действующей теплотрассы и газопровода, перенесена контактная сеть трамвая, осуществлен вынос сетей водопровода, проложена ливневая канализационная система, — перечисляет генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Юрий Бондаренко.

В рамках проекта предусмотрен вынос инженерных коммуникаций (сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, электрических сетей, линий связи.) На объекте планируется установка новых светофорных объектов и остановочных пунктов общественного транспорта с автобусными павильонами. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство пандусов для маломобильных групп населения. Кроме того, компания взяла на себя полный цикл работ по обустройству и освещению территории.

Улица Титова является одной из центральных магистралей на левом берегу Новосибирска. Фактически она пересекает Ленинский район с востока на запад — от площади Карла Маркса до микрорайона «Чистая слобода». Инфраструктурное развитие данной магистрали имеет ключевое значение для экономической и социальной сферы города. Строительство автомобильной дороги по ул. Титова общей протяженностью 2,2 км позволит в дальнейшем обеспечить прямой выезд из отдаленных микрорайонов к центру Ленинского района и организовать доступ к станционной железнодорожной платформе, которую планируется создать в рамках проекта «Городская электричка».

Первый этап строительства от ул. Бийской до ул. Заозерной протяженностью 676 метров и шириной 15 метров был введен в эксплуатацию в июне 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой компании