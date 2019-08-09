Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

Компания ООО «Россибинвест» запустила в Новосибирске пятую «умную остановку» — теперь в Академгородке. Установку трех из них профинансировал ПАО «Сбербанк».

— Мы выступаем за грамотное развитие транспорта в Новосибирской области и в городе Новосибирске, — говорит заместитель управляющего ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова. — Поэтому мы поддержали этот проект. И теперь совместно с нашими партнерами, а также с мэрией Новосибирска и администрацией Советского района запускаем такой проект в Академгородке. Эта остановка отличается от тех, что установлены в центре города. Она немного другого дизайна.

Сбербанк во взаимодействии с «Россибинвестом» планирует сосредоточиться на развитии сети «умных остановок» в Новосибирске. Сумму вложений в проект партнеры не раскрывают.

Сегодня, помимо банковских услуг, «умная остановка» предоставляет возможность доступа к WiFi, к зарядным устройствам для телефонов. «Умный» блок помогает выстраивать маршрут в любую точку, предоставляет информацию о движении нужного общественного транспорта. Здесь же можно познакомиться с основными городскими достопримечательностями, найти нужную компанию и т.д. Причем поиск нужного объекта — голосовой, что значительно сокращает время получения информации.

— Называем организацию, система автоматически ищет адрес и показывает номер маршрута, которым можно быстро добраться, — рассказывает директор компании-разработчика программного обеспечения для проекта НПО «Автоматика» Александр Шелепов. — Информация ищется за считанные секунды. Технология выполнена в вандалоустойчивом корпусе. Срок эксплуатации данных устройств — минимум десять лет. Климатические условия остановки от -40 до +40 градусов. Поэтому данное устройство достаточно надежное, выдержано в наших климатических условиях.

Кроме того, на остановочном комплексе установлена система видеонаблюдения, распознавания лиц и бесхозных предметов, что решает вопросы безопасности.

— На остановке — от двух до пяти камер, которые позволяют фиксировать нарушения и оставленные предметы, — говорит директор компании. — Это шаги направлены на улучшение антитеррористических действий и создание более безопасной и комфортной среды для горожан. На текущий момент в городе установлено пять остановок с данной аналитикой.

— «Умные остановки» планируется разместить по дороге от аэропорта «Толмачево», к ЛДС, в центре города, — говорит начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. — Поставлена задача: устанавливать их не точечно, а именно улицами. Точки размещения в других местах будем определять по мере транспортного потока и интереса инвестора.

В Академгородке уже определены места, где «умные остановки» будут наиболее востребованы. Однако в мэрии считают, что в преддверии Молодежного чемпионата по хоккею-2023 сеть важнее развивать на гостевых маршрутах. Сейчас в муниципалитете готовится концессионное соглашение о внедрении на территории города около 200 «умных остановок». Пока его условия и участники не определены — концессия будет выставлена на торги.

В концессии, которую разрабатывает муниципалитет, есть определенные технические сложности, потому что построить 1-5 остановок — это одно. При создании сети из 200 объектов встает вопрос: куда будет стекаться полученная с ее помощью информация, как ее можно использовать. Впрочем, Люлько подчеркнул, что программа по «умным остановкам» будет реализовываться без привлечения бюджетных средств. Детали будущей концессии чиновник не уточнил, но отметил, что в ней предусматривается возможность реализации и собственных бизнес-проектов инвесторов на базе «умных остановок». В соглашении прорабатываются такие механизмы, чтобы она была выгодна инвесторам. Проектом уже заинтересовались банки, ритейлеры. В мэрии есть официальное обращение трех компаний, которые хотели бы участвовать в концессионном соглашении.

— На части остановок, возможно, будет осуществляться торговля, предоставляться какие-то услуги, — говорит Александр Люлько. — Достаточно сложная у нас получается концессия, потому что, согласно федеральному закону, есть определенные ограничения по установке таких дополнительных блоков (в частности, требования противопожарной безопасности). Но окончательные условия концессии еще не утверждены, они находятся в процессе разработки. В сентябре вернемся к этому вопросу.

Кстати, муниципалитет рассматривает «умные остановки» как часть комплексной системы цифрового управления городом. В частности, установленные на них камеры видеофиксации позволят отслеживать уровень пассажиропотока на маршрутах.

— Мы сейчас рассматриваем комплексный вопрос не только «умных остановок», но и регулирования транспортных потоков, — говорит Люлько. — По таким проектам мы работаем со многими IT-компаниями: АО «Ситроникс», ООО «Софт-лайн» и ПАО МТС.

— Кроме «умной остановки», на улицах Академгородка устанавливаются системы освещения композитными опорами. Мы заключили соглашение с СО РАН о применении и других умных технологий, разработанных учеными. Но, хочу сказать, что все эти технологии были бы мертвы, если бы не поддержка компаний, готовых внедрять эти инновации, — говорит чиновник.

В Академгородке сеть умных технологий будет создаваться в рамках программы «Академгородок 2.0».

Напомним, что в марте ООО «Россибинвест» предложило мэрии Новосибирска в течение нескольких лет установить в городе 300 новых «умных остановок». Предполагаемый объем инвестиций, озвученный руководством компании, составлял 1,5 млрд рублей.

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