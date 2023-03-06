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Страховка защитит вашу карту от мошеннических действий

  • 06/03/2023, 17:28
У клиентов Банка «Левобережный» появилась возможность обезопасить свои финансы, хранящиеся на банковских картах.

новости бизнесаПрограмма страхования позволяет вернуть денежные средства, похищенные в результате мошеннических действий. Страховая компания «ВСК» возместит вам ущерб при утере и краже карты, незаконном получении доступа к ее реквизитам и ПИН-коду, в случае мошеннических списаний в процессе оплаты товаров и услуг, а также при краже наличных в течение 3 часов после их снятия в банкомате.

Страхование подключается на 3 года, но клиент может отключить услугу в любой момент. Страховая сумма составляет от 20 000 до 200 000 рублей в зависимости от выбранного страхового пакета. Плата за полис списывается ежемесячно 25-го числа. Тариф рассчитывается по формуле: страховая сумма * 1,8%/12 мес. Т.е. если клиент страхует на карте 20 000 руб., то полис обойдется в 30 рублей в мес.

Вы можете застраховать как действующую, так и новую карту Банка «Левобережный». Просто обратитесь в любой офиса банка и специалист оформит для вас полис страхования банковской карты.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

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Регионы: Сибирь

Теги : страхование безопасность Банк Левобережный


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