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За год количество квартир на вторичном рынке Новосибирска, выставленных на продажу, выросло на 38%

  • 06/03/2023, 17:41
Автор:
цены на квартиры
А спрос всего на 3,8%.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги февраля 2023 года для рынка вторичной недвижимости в России. Сервис выяснил, как изменились цены, спрос и объем предложения на рынке вторичной недвижимости в феврале 2023 года относительно января 2023-го и февраля 2022 года. В Новосибирске стоимость квартир во вторичном фонде в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023-го упала на 0,4%, но за год цены выросли на 6,5%. При этом стоимость квадратного метра в феврале 2023-го по сравнению с январем 2023-го в Новосибирске выросла на 0,6%. За год квадрат подорожал на 7,6%.

За год в Новосибирске наблюдается значительный рост числа продаваемых квартир — объем предложения на вторичном рынке вырос на 38,4% в феврале 2023-го относительно февраля 2022 года.

Спрос на покупку квартир во вторичном фонде в Новосибирске по сравнению с январем 2023-го увеличился на 7,4%. По сравнению с февралем 2022 спрос вырос на 3,8%.

— Многие покупатели в нестабильном экономическом фоне, выбирая квартиру, покупают вторичку, потому что цены на нее все равно ниже, чем на первичном фонде. При этом, вторичка не требует вложений в ремонт — сейчас россияне стремятся экономить и поскорее въезжать в новую жилплощадь, чтобы не переплачивать еще и за арендное жилье, — комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». — Мы предполагаем, что в текущем году ожидать падения цен не стоит. Возможен, наоборот, рост цен, учитывая рост инфляции и экономические факторы.

Для сравнения, в целом по России объем предложения на рынке вторичной недвижимости в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023-го вырос на 7,6%. Стоимость квартир во вторичном фонде в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023-го не изменилась. За год цены выросли на 13,5 %, относительно февраля 2022 года. Стоимость квадратного метра по сравнению с январем 2023-го выросла на 1,3%. За год стоимость квадрата выросла на 16,4%.

 

Ранее редакция сообщала, что цены на готовое жилье в регионе выросли за 2022 год на 11%. 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на квартиры недвижимость в Новосибирске квартиры на вторичном рынке


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