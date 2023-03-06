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Orlen потребует компенсацию за прекращение поставок российских нефти и газа

  • 06/03/2023, 16:51
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Orlen потребует компенсацию за прекращение поставок российских нефти и газа
«Транснефть» пояснила отсутствие поставок тем, что маршрутные поручения не были оформлены и оплачены.

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen планирует затребовать компенсации от России в связи с прекращением поставок нефти и газа. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил глава компании Даниель Обайтек.

Напомним, что РФ прекратила поставки нефти в Польшу в конце февраля. «Транснефть» пояснила отсутствие поставок тем, что маршрутные поручения не были оформлены и оплачены. В связи с этим польские потребители были исключены из графика, утверждаемого Минэнерго РФ.

Отмечается, что контракт, заключенный между Orlen и «Татнефтью», действует до конца 2024 года. В соответствии с документом, концерн ежемесячно закупал 200 тысяч тонн российской нефти.

Вместе с тем, договор между входящей в Orlen PGNiG и «Газпромом» действовал до конца прошлого года, но поставки газа были прекращены еще в апреле по причине отказа от расчетов за энергоресурс по новой схеме в рублях.

Ранее редакция сообщала, что крупнейшая нефтегазовая компания Европы Wintershall Dea объявила об уходе из России.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : поставки нефти политика и бизнес кризис


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