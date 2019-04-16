Тотальный диктант написали 236 284 человека

13 апреля в 81 стране прошла акция «Тотальный диктант». Четыре фрагмента текста Павла Басинского написали онлайн и на очных площадках. По оценкам организаторов, акция собрала 236 284 участника, что на почти на 9 000 больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе проекта.

— 81 страна, более 1200 городов и 3 939 площадок присоединились к Тотальному диктанту. В России в акции приняли участие 186 150 человек из 889 городов. Больше всего участников собралось в Москве, куда пришли 19 307 человек, чтобы написать диктант Павла Басинского и оценить свою грамотность. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск — 11 500 и 7 295 человек соответственно, — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Отмечается, что за рубежом текст написали 26 000 человек, среди них участники и Тотального диктанта, и теста TruD. Акция в первый раз за историю проекта прошла в ОАЭ, Перу и Мьянме и охватила 80 государств за пределами России, 350 зарубежных городов, 61 из которых участвовал впервые. Лидером по количеству присоединившихся населенных пунктов стали Германия и США — здесь Тотальный диктант прошел в 19 городах. Больше всего участников собрал Донецк — 3 128 человек, а в столице проекта этого года Таллине диктант написали 2 469 человек.

Тест TruD написали в 156 населенных пунктах 49 стран, рекордсменами по городам-участникам стали Россия и Китай — 36 и 15 городов соответственно. В Челябинске в TruD’е приняли участие 375 человек, а во Владивостоке — 362. Всего тест написали 5 020 человек в России и за рубежом. К проекту присоединился Парагвай, ранее не принимавший в нем участия.

Онлайн-трансляции, которые велись из пяти городов — Владивостока, Новосибирска, Москвы, Таллина и Нью-Йорка, — посмотрели 198 592 человека. Из них 21 432 написали диктант онлайн на сайте проекта.

Большинство участников узнает свои результаты уже на этой неделе — организаторы обещают проверить работы к среде. Задействованы тысячи филологов-волонтеров, чтобы выставить оценки максимально быстро. Каждую работу филологи проверяют несколько раз; те диктанты, которые претендуют на отлично, оценят минимум пять раз.

— В первом фрагменте, который написан по трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», участники показали свое незнание имен собственных, превратив название произведения в «Моцарт и Савелия». Вторая часть текста оказалась более сложной, чем другие, а некоторые ошибки оказались тривиальными, например, многие участники не справились с «так же» в качестве наречия и частицы, — отмечает председатель Экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарёва. — Мы часто говорим, что в России две беды — «тся» и «ться», однако диктант не подтверждает эту шутливую теорию. В третьем фрагменте текста встретилась фраза «попадается на удочку», и ошибок в слове «попадается» было очень мало. Вызвало сложности слово «обаяние». Были даже работы, в которых из-за этого сорвалась пятерка. Много хлопот доставили пишущим «Василисин муж», который должен был быть написан с большой буквы, и слово «земля», которое употреблялось в тексте не в высоком смысле и не как астрономический объект, поэтому его следовало писать с маленькой буквы, — прокомментировал член Экспертного совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Результаты проверки появятся в личных кабинетах на официальном сайте проекта после 17 апреля. Москвичи, новосибирцы и петербуржцы узнают свою оценку после 27 апреля. Корпорация «Элар» отсканирует работы, написанные в Новосибирске и Москве, поэтому участники смогут не только узнать оценку, но и увидеть свою работу в личном кабинете. В этом сезоне участники и отличники Тотального диктанта всех площадок и — впервые — теста TruD получат в подарок книги от крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес.

Количество пятерок, по словам организаторов, будет составлять 3–4 % от общего числа. По итогам проверок эксперты Тотального диктанта сформулируют предложения для Орфографической комиссии РАН по совершенствованию словарей и справочников, а также ряд рекомендаций для составителей учебников русского языка.

Эксперты Тотального диктанта на сайте totaldict.ru проведут разборы текстов этого года 16, 18, 19 и 22 апреля, расскажут о встретившихся сложностях, объяснят спорные моменты и назовут самые популярные ошибки из каждого фрагмента диктанта.

Фото: пресс-служба проекта