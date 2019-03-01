Рыбохозяйственные предприятия области произвели продукции на 1,5 млрд рублей

В 2018 году на территории Новосибирской области работало 258 рыбохозяйственных организаций (в 2017 — 243). В пользование участникам рынка передано 444 рыбопромысловых участка (419) для товарного и промышленного рыболовства. Основной промысел в регионе по-прежнему сосредоточен на трех водных объектах: озеро Чаны (5,1 тысячи тонн), озеро Сартлан (более 2 тысяч тонн) и Новосибирское водохранилище (349 тонн).

— Эффективность вовлечения рыбопромысловых участков в оборот в Новосибирской области в разы лучше, чем в соседних регионах Сибири, где количество таких участков намного больше. Это обеспечивает стабильную динамику развития отрасли, — заявил на пресс-конференции в Интерфакс министр природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко.

По итогам 2018 года компании, работающие в отрасли, добыли почти 11,2 тысячи тонн водных биоресурсов (+1813 тонн). Крупнейшими игроками по-прежнему являются АО «Новосибирскрыбхоз», ООО «Купинский рыбокомбинат», ООО «ФИШ МЭН», ПК «Карачинское сельпо» и АО «Новосибирский рыбзавод». Однако интерес к работе на этом рынке повышается и у малого бизнеса.

К тенденциям отрасли Даниленко отнес рост интереса игроков к товарному рыбоводству. Хотя 2017 год был для предпринимателей в этом плане не совсем удачным.

— Затяжная весна не способствовала развитию кормовой базы, и мальками не хватало питания. В результате предприниматели получили товарную рыбу худшего качества — меньшего размера и веса: на 1,5 тысячи тонн меньше, чем в 2017 году, — пояснил он. — Кроме того, в зарыблении в прошлом году участвовало большое количество новичков (около 40%), не имеющих опыта зарыбления и вылова выращенной культуры. Нарушение технологий сказалось на конечном результате работы.

Львиную долю в товарном рыбоводстве на территории региона занимает пелядь — 921 тонна, карп — 217 тонн и сазан — 93 тонны.

По данным минприроды, в минувшем году предприятия отрасли произвели более 29,5 тысячи тонн рыбной продукции (+4,6 тысячи тонн), в том числе из местного сырья (6,9 тысячи тонн), которая поступала как на рынки Новосибирской области, так и за рубеж. Экспортными поставками, по словам Даниленко, в регионе в основном занимается компания «ФИШ МЭН». Львиная доля поставок — филе окуня, которое идет в Германию.

В 2018 году предприятия отрасли инвестировали в развитие мощностей почти 234 млн рублей. Это меньше, чем в 2017 году (567 млн). Впрочем, министр считает, что темпы развития отрасли не снижаются, так как в прошлом году в регионе был запущен крупный объект — рыбоперерабатывающий цех СПХК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк», в Барабинском районе. Объем налоговых платежей в бюджет от предприятий отрасли стабильно растет: в 2018 году — 126 млн рублей (в 2017 – 112 млн).

По мнению Андрея Даниленко, интерес к отрасли у бизнеса будет сохраняться, в том числе к промышленному рыбоводству в искусственной среде. Ранее предприниматели, работающие на этом рынке, не могли рассчитывать на поддержку государства. С 2019 года на эти цели предусмотрено предоставление субсидий на ведение промрыбоводства.

— Это перспективное направление, так как в меньшей степени зависит от внешних условий в природной среде, — уверен министр.

По экспертным оценкам, общая стоимость произведенной в регионе рыбной продукции по итогам 2018 года составила 1,5 млрд рублей (+247 млн рублей). Валовый объем продукции —1,9 млрд (+248 млн рублей).

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