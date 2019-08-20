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Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

Чаще всего производственные травмы получали люди, работающие в сферах торговли и логистики.
  • 20/08/2019, 11:09
Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

Чаще всего производственные травмы получали люди, работающие в сферах торговли и логистики (17,4%). К таким выводам пришли эксперты «АльфаСтрахование», проанализировав статистику обращений клиентов, застрахованных в компании от несчастных случаев в 2018 году.

На втором месте с большим отрывом по частоте получения травм во время исполнения служебных обязанностей оказались застрахованные из сфер производства, нефтегазодобычи и энергетики (5,5%), на третьем – сотрудники телекоммуникационных компаний (1%). У офисных сотрудников, что ожидаемо, работа наименее травмоопасная (0,5%).

Отмечается, что застрахованным из сфер торговли и логистики принадлежит также первое место по травмам, полученным во время занятий спортом в нерабочее время (7,3%). Вторую строчку занимают клиенты из телекоммуникационных компаний (4,4%), третью – офисные работники (0,8%), последнюю – работники производства, энергетики и нефтегазодобычи (0,3%).

Лидерами по травмам в результате ДТП снова оказались клиенты, работающие в сфере торговли и логистики (6,4%), при тех же обстоятельствах нередко травмировались и работники телекоммуникационных компаний (4,5%), и офисные сотрудники (4%). На последней строчке в рейтинге по этому виду травм оказались работники производства, энергетики и нефтегазодобычи (2,1%). Травмы, полученные при событиях криминального характера, чаще всего получают сотрудники телекоммуникационной сферы (4,4%). Работники торговли и логистики травмируются при таких обстоятельствах лишь в 1,8% случаев, офисные работники – в 0,7%.

Что касается травм в быту, то они происходят со всеми застрахованными чаще всего. Самыми неосторожными оказались офисные работники (94%), за ними следуют застрахованные из сферы производства, энергетики и нефтегазодобычи (92%). Третье место за работниками телекоммуникационных систем (85,7%), четвертое – за обладателями полисов страхования от несчастных случаев из сфер торговли и логистики (66,9%).

— Количество травм, полученных во время исполнения служебных обязанностей, зависит от сферы деятельности застрахованных. Среди офисных работников их число невелико, на автоматизированном производстве они встречаются чаще, в сферах торговли и логистики, где много внештатных ситуаций, их ожидаемо больше, — рассказывает Виктория Морозова, руководитель Управления страхования корпоративных клиентов от несчастных случаев «АльфаСтрахование».

Фото: pixabay.com, автор- sferrario1968

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