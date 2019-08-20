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В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с Павлом Акилиным.
  • 20/08/2019, 11:00
В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обсудил с генеральным директором энергохолдинга «Россети Сибирь» Павлом Акилиным текущее состояние дел в электросетевом комплексе регионов округа, а также подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

В этом году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 миллиарда рублей. По состоянию на 1 августа годовая программа выполнена на 69 %, а по физическим объемам – на 78%.

Павел Акилин проинформировал полпреда о реализации инвестиционных проектов компании, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей. По словам руководителя «Россети Сибирь», все запланированные мероприятия выполняются в полном объеме. В настоящее время отмечается снижение количества технологических нарушений в сетях по сравнению с предыдущим периодом на 18,9%, а также сокращение средней продолжительности перерывов в электроснабжении на 32%.

— Органы власти, профильные энергетические организации должны совместными усилиями  провести подготовку к отопительному сезону в полном объёме, чтобы не допустить  аварийных отключений в зимний период, — подчеркнул полномочный представитель главы государства.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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