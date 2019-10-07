В Новосибирской области средняя страховка ОСАГО подорожала на 75 рублей

За период с января по сентябрь 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,31%. При этом снижение средней премии отмечается в 77 регионах РФ, в которых проживает 95,9% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по РФ на 3,82%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Отмечается, что в 16 регионах, в которых проживает почти треть всех автовладельцев (29,1%), средняя премия снизилась более, чем на 8%. При этом снижение в абсолютном выражении составило до 1080 рублей.

Так, на 28,3% (или на 1080 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 17,99% (534 рубля) — в Еврейской автономной области, на 11,86% (638 рублей) — в Республике Коми, на 11,39% (665 рублей) — в Пермском крае, на 10,28% (441 рубль) — в Белгородской области, на 9,44% (440 рублей) — в Саратовской области, на 8,97% (505 рублей) — в Вологодской области, на 9,14% (264 рубля) — в Забайкальском крае, на 8,98% (420 рублей) — в Удмуртской республике, на 8,83% (378 рублей) — в Пензенской области, на 8,78% (663 рубля), на 8,76% (536 рублей) — в Архангельской области, на 8,45% (548 рублей) — в Республике Татарстан, на 8,2% (751 рубль) — в Москве, на 8,14% (407 рублей) — в Воронежской области, на 8,06% (393 рубля) — в Оренбургской области.

В 10 регионах, в которых проживает 7,9% всех автовладельцев, средняя премия снизилась более чем на 6%. Это Тульская область (снижение на 7,51% или на 368 рублей), Брянская область (на 7,41% или 317 рублей), Костромская (на 7,36% или 294 рубля), Ненецкий автономный округ (на 7,2% или 318 рублей), Тамбовская область (6,99% или 291 рубль), Челябинская (6,78% или 414 рублей), Чукотский автономный округ (6,42% или 231 рубль), Псковская область (6,35% или 245 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (6,26%, 446 рублей), Сахалинская область (6,19% или 365 рублей).

В 12 регионах, в которых проживает почти четверть всех автовладельцев (23,1%), средняя премия снизилась более чем на 5%. Это Курганская область (снижение на 5,97% или 219 рублей), Тюменская область (снижение на 5,65% или 366 рублей), Свердловская область (снижение на 5,59%, 322 рубля), Рязанская область (5,54%, 261 рубль), Астраханская (5,5%, 269 рублей), Владимирская (5,44%, 272 рубля), Нижегородская (5,44%, 328 рублей), Курская (5,35%, 220 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,32%, 333 рубля), Новгородская область (5,3%, 235 рублей), Санкт-Петербург (5,23%, 426 рублей), Самарская область (5,07%, 279 рублей), Московская область (5,0%, 366 рублей).

Еще в 37 регионах, на территории которых проживает 35,1% автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%.

Средняя премия по ОСАГО выросла в 9 регионах, в которых проживает 4,1% всех автовладельцев, причем в абсолютном значении этот рост составил от 44 до 262 рублей за годовой полис обязательной “автогражданки”. Почти все эти регионы входят в “красную” зону рейтинга регионов, который отражает положение дел в регионах России применительно к ОСАГО.

Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО составило 9,94% и было отмечено в Республике Тыва (проживает менее 0,1% автовладельцев). При этом в абсолютном выражении средняя премия по обязательной “автогражданке” в этой республике выросла всего на 262 рубля. На 3,46% (196 рубля в абсолютном выражении) выросла средняя премия по ОСАГО в Республике Адыгея (на нее приходится 0,15% всех автовладельцев РФ). На 3,23% (148 рублей) увеличилась средняя премия в Северной Осетии-Алании (0,18% автовладельцев), на 2,6% (131 рубль) — в Карачаево-Черкесской Республике (менее 0,1% водителей). На 2,16% (78 рублей) средняя премия выросла в Республике Дагестан (0,53% автовладельцев), на 1,57% (47 рублей) средняя премия выросла в Республике Ингушетия (0,1% всех автовладельцев), на 1,42% (69 рублей) увеличилась средняя премия в Приморском крае (около 1% всех автовладельцев), на 1,31% (75 рублей) — в Новосибирской области (в ней проживает 1,8% всех автовладельцев РФ), на 0,68% или 44 рубля за годовой полис ОСАГО выросла средняя премия в Камчатском крае (0,2% всех автовладельцев).

— Результаты, которые мы наблюдаем из месяца в месяц, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, постоянно демонстрируют одно и то же — средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы ожидали, что так будет, до начала реформы, и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше, — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он напомнил, что внесенный в Госдуму законопроект должен позволить продолжить реформу по индивидуализации тарифов, в результате которой аккуратные автовладельцы будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные водители получат дополнительный стимул улучшать свой стиль вождения.

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