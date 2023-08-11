Новосибирский хакер шесть лет воровал криптовалюту в интернете

Пресечена деятельность хакера, занимавшегося хищением криптовалюты у пользователей интернета. Виртуальные деньги реально перетекали в кошелек 31-летнего жителя города Обь Новосибирской области. Благосостояние киберпреступника росло, а счета его жертв становились пустыми.

Схема простая: в 2018 году простой и скромный печатник типографии немного потратился и приобрел в закрытых интернет-ресурсах вирусные программы для кражи паролей с компьютеров пользователей. А дальше понеслось. Парень начал потихоньку обчищать интернет-кошельки пользователей глобальной сети. Купил себе загородный дом, машину «Инфинити» и много других приятных вещей.

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделением МВД России по г. Обь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», — сообщили в ФСБ по Новосибирской области.

Правоохранители сейчас проводят дальнейшие оперативные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов деятельности подозреваемого.