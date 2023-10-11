Стриптизерши подрались из-за гонорара в Новосибирске

В Новосибирске драку двух сексуальных танцовщиц пресекли бойцы агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Новосибирска около 11 часов. Из одного из баров поступило тревожное сообщение. Бойцы выдвинулись на место. Там среди посетителей были обнаружены две дерущиеся девушки. К счастью, их удалось разнять, успокоить и выяснить причину конфликта.

Оказалось, что участницы драки трудятся стриптизершами в соседнем баре. Они, можно сказать, коллеги по цеху. А в этот бар их пригласил парень, который оплатил приватное общение. Но загвоздка была в том, что оплатил он общение только с одной из девушек.

– Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге претензии за то, что та напрасно сорвала её с рабочего места, – рассказали в агентстве «Гвардия».

Агрессивную стриптизершу пришлось задержать и передать полицейским.

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