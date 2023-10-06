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Семейный подряд: мать и дочь задержали за воровство в Новосибирске

  • 06/10/2023, 16:10
Автор:
воровство в Новосибирске
Дочка выносила товар в школьном портфеле, а мать ― в детской коляске.

За совершение кражи из магазина была задержана несовершеннолетняя девочка и следом – её мама. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

История началась с того, что сотрудники приехали на очередной вызов о краже. Уже на месте они увидели двух школьниц 12 и 13 лет, которые спрятали в школьные портфели: плитку шоколада, две упаковки печенья, пакетик чипсов, кириешки, конфеты «Ментос» и несколько мармеладных червячков. Воровок вовремя заметил охранник и нажал тревожную кнопку.

— Задержанные рассказали, что учатся в расположенной неподалеку школе. Наслушавшись рассказов сверстников о том, как те запросто воруют из магазинов разные вкусняшки и остаются безнаказанными, тоже решили совершить кражу, — рассказали в «Гвардии».

Так как девочки несовершеннолетние, в магазин были вызваны их родители.

И казалось бы истории конец, но пока ученицы ждали своих законных представителей, охранники узнали в магазине женщину-покупательницу, которая ранее попала на видео камер наблюдения и снова вызвали ГБР. Сотрудник задержал сибирячку, за которой числилась кража, совершённая ранее.

— Женщине была предъявлена запись с камер видеонаблюдения от 2 октября, на которой прекрасно видно, как она прячет в коляску творожный сырок, дезодорант и фруктовое пюре, и уходит из магазина, не рассчитавшись, — отметили в сообщении.

Не став отрицать свою вину перед столь очевидным фактом кражи женщина сказала, что все оплатит, но только после того, как разберется со своим ребенком. Тут и выяснилось, что это не просто покупательница, а мама одной из девочек, которая попалась на краже. Женщина действительно возместила весь причиненный ею и дочерью ущерб, и поэтому полицию в магазин вызывать не стали, а всех задержанных – отпустили.

Ранее редакция сообщала о том, что футболистов задержали за попытку украсть допинг из магазина в Новосибирске.

Фото: Freepik — rawpixel.com

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : школьники кража воровство


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