«Стрижи» оценили в Совете Федерации

Председатель совета директоров Группы компаний «Стрижи» Илья Поляков (один из основателей ГК «Стрижи») награждён Благодарственным письмом Совета Федерации РФ за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие строительного комплекса Российской Федерации, говорится на странице Группы в соцсетях. Это решение стало ещё одной высокой оценкой деятельности ГК «Стрижи» на федеральном уровне.

Отмечается, что ГК «Стрижи» входит в число крупнейших строительных компаний из регионов России, признанных в качестве флагманов рынка на федеральном уровне, в равной степени, как с точки зрения девелоперских решений, так и в плане профессионального влияния на отрасль.

В мае 2020 года по итогам всероссийского Ежегодного градостроительного конкурса-2020, организованном Национальным объединением застройщиков, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой РФ, ЖК «Эволюция» от ГК «Стрижи» признан лучшим жилым комплексом Новосибирской области. В номинации «Доступное жильё» первое место федеральные эксперты отдали ещё одному проекту «Стрижей» — ЖК «Солнечные часы».

В июле 2020 года генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский назначен председателем федеральной комиссии по градостроительной деятельности, созданной в рамках реализации плана «Трансформация делового климата», утверждённого Правительством РФ.

Фото предоставлено ГК «Стрижи»