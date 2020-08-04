95 новых случаев коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 4 августа в регионе зарегистрировано 9 749 случев заражения коронавирусом (+95 за последние сутки), в том числе инфицированы 567 детей. 8 108 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+102 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 64 года, 70 лет, 71 год и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умер 251 человек.

Отмечается, что в отделениях реанимации находятся 76 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 259

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 691 пациент.

Всего в Новосибирской области проведено 326 955 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 450 жителей региона, 32 047 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 479 обращений, госпитализированы 10 человек.

Фото с сайта оперативного штаба