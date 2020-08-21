Белый чай: состав, полезные свойства, способы заваривания

Белый чай собирают в горной китайской провинции на высоте 1000-2000 метров. Именно высокогорье является идеальным условием для выращивания хорошего урожа. Кроме Китая, белый чай выращивают в Таиланде, Непале, Шри-Ланке, Индии, но китайский чай ценится особо высоко.
Свое название белый чай получил благодаря почке, которая покрыта белым ворсом – он защищает растение от минусовых температур.
Листья собирают в марте-апреле, а почки – в феврале-марте. Обычно сбор происходит рано утром, пока солнце не высушило влагу на листьях. После сбора листья высушивают, оставляя их то на солнце, то в тени. Этот способ называется солнечно-теневой ферментацией. После качественной просушки сырье сортируется и упаковывается. Поскольку воздействие человека на лист минимально, он не скручивается, и это делает его уникальным.
Всего сортов белого чая 10, но основных 4:
Особенности обработки белого чая позволяют сохранить все полезные свойства чайного листа.
Химический состав:
Справка! Калорийность низкая – на 100 гр чая приходится всего 3-4 ккал.
Основными целительными свойствами являются:
Если принимать чай в умеренных количествах, никаких негативных последствий от его приема не будет. Но при употреблении большого количества, вместо пользы можно получить вред.
Что касается противопоказаний, прежде всего он не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, так как вещества, содержащиеся в чайном напитке, могут перевозбудить нервную систему ребенка, а это может отрицательно сказаться на функционировании сердечно-сосудистой системы и формировании ЦНС.
Кроме того, белый чай не рекомендуют употреблять при:
Заваривать белый чай нужно по всем правилам, чтобы сохранить все полезные вещества. Стеклянный или фарфоровый чайник нужно предварительно прогреть, затем насыпать в него немного листьев. Кипятком заваривать нельзя, вода должна остыть до температуры 70-80 градусов. Только потом ею можно заливать чай. Налитую воду необходимо сразу же слить, это поможет чаю «пробудиться». Затем нужно снова налить горячую воду, закрыть крышку и оставить напиток настаиваться пару минут.
На качество чая могут негативно влиять следующие факторы, которые необходимо исключить:
Белый чай – это особый продукт, в него не стоит добавлять сахар или что-то еще, иначе оценить по достоинству его вкус и аромат не получится. Также не стоит забывать, что несмотря на все свои целебные свойства, белый чай не является лекарством, поэтому не рекомендуется заменять им средства традиционной медицины.
Фото с сайтов pexels.com и tea-coffee.info
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