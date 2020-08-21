Белый чай: состав, полезные свойства, способы заваривания

Как получают

Белый чай собирают в горной китайской провинции на высоте 1000-2000 метров. Именно высокогорье является идеальным условием для выращивания хорошего урожа. Кроме Китая, белый чай выращивают в Таиланде, Непале, Шри-Ланке, Индии, но китайский чай ценится особо высоко.

Свое название белый чай получил благодаря почке, которая покрыта белым ворсом – он защищает растение от минусовых температур.

Листья собирают в марте-апреле, а почки – в феврале-марте. Обычно сбор происходит рано утром, пока солнце не высушило влагу на листьях. После сбора листья высушивают, оставляя их то на солнце, то в тени. Этот способ называется солнечно-теневой ферментацией. После качественной просушки сырье сортируется и упаковывается. Поскольку воздействие человека на лист минимально, он не скручивается, и это делает его уникальным.

Виды

Всего сортов белого чая 10, но основных 4:

Бай Му Дань – с куста собираются почки и всего 2 верхних листика, причем они должны иметь один размер. Методика приготовления такого чая сложная, и передается из поколения в поколение. Бай Хао Инь Жень – редкий и дорогой сорт, для него используются только почки. Шоу Мэй – используются верхушки кустов или почки, разница с Бай Му Дань в том, что сбор этого сорта производится позже, поэтому он обладает более выраженным вкусом. Гун Мэй – технология обработки этого сорта особенная, вкус насыщенный, листья более объемные.

Состав

Особенности обработки белого чая позволяют сохранить все полезные свойства чайного листа.

Химический состав:

аминокислоты;

танин;

эфирные масла;

витамины В, С, Д, К;

магний, кальций, калий и прочие полезные элементы.

Справка! Калорийность низкая – на 100 гр чая приходится всего 3-4 ккал.

Полезные свойства

Основными целительными свойствами являются:

укрепление и повышение эластичности стенок сосудов;

предотвращение онкозаболеваний;

избавление от холестерина, что снижает риски тромбоза;

сохранение зубной эмали, предотвращение появления зубного камня;

положительное влияние на состояние нервной системы;

избавление от хронической усталости;

придание организму бодрости на весь день;

укрепление иммунитета;

антибактериальный эффект;

улучшение свертываемости крови, быстрое заживление ран;

отличное утоление жажды;

нормализация обменных процессов;

помощь в похудении.

Противопоказания

Если принимать чай в умеренных количествах, никаких негативных последствий от его приема не будет. Но при употреблении большого количества, вместо пользы можно получить вред.

Что касается противопоказаний, прежде всего он не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, так как вещества, содержащиеся в чайном напитке, могут перевозбудить нервную систему ребенка, а это может отрицательно сказаться на функционировании сердечно-сосудистой системы и формировании ЦНС.

Кроме того, белый чай не рекомендуют употреблять при:

язве желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенной кислотности;

острой стадии заболеваний почек, мочеполовой системы, наличию конкрементов в почках;

высоком давлении;

повышенной нервной возбудимости и бессоннице.

Как правильно приготовить целебный напиток

Заваривать белый чай нужно по всем правилам, чтобы сохранить все полезные вещества. Стеклянный или фарфоровый чайник нужно предварительно прогреть, затем насыпать в него немного листьев. Кипятком заваривать нельзя, вода должна остыть до температуры 70-80 градусов. Только потом ею можно заливать чай. Налитую воду необходимо сразу же слить, это поможет чаю «пробудиться». Затем нужно снова налить горячую воду, закрыть крышку и оставить напиток настаиваться пару минут.

Как хранить белый чай

На качество чая могут негативно влиять следующие факторы, которые необходимо исключить:

воздействие солнечного света;

влажность воздуха;

высокие или низкие температуры – оптимальная температура хранения – 19-25 градусов;

контакт с кислородом;

присутствие рядом с чаем сильно пахнущих продуктов или бытовой химии.

Белый чай – это особый продукт, в него не стоит добавлять сахар или что-то еще, иначе оценить по достоинству его вкус и аромат не получится. Также не стоит забывать, что несмотря на все свои целебные свойства, белый чай не является лекарством, поэтому не рекомендуется заменять им средства традиционной медицины.

Фото с сайтов pexels.com и tea-coffee.info