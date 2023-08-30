Строительство детского сада в Дзержинском районе завершится к концу года

Готовый объект застройщик намерен безвозмездно передать муниципалитету – об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

«Строящийся жилой комплекс рассчитан примерно на 3 тысячи квартир. Среди жителей, которые уже приобрели здесь квартиры, много молодых семей с детьми, поэтому актуальность строительства детского сада очень высока. Мы рассчитываем, что сад полностью закроет потребность данного микрорайона в местах для дошкольников, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Застройщик возводит объект на собственные средства, после чего намерен безвозмездно передать его муниципалитету. Это первый подобный опыт».

Здание детского сада на ул. Николая Островского в Дзержинском районе рассчитано на 150 мест. Строительство ведёт ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест». Планируется, что здание будет достроено и передано городу до конца текущего года, после чего муниципалитет приступит к оформлению разрешительных документов на ведение образовательной деятельности.

Средства на закупку мебели, игрушек, учебно-наглядных пособий, а также оборудование для пищеблока и прачечной выделены из городского бюджета – на эти цели предусмотрено 17 млн 700 тыс. рублей. Процедуры, связанные с закупками, ведутся параллельно со строительными работами.

По словам начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева, новое здание станет вторым корпусом детского сада № 484, который расположен на ул. Селезнева, 48а.

«Решение о строительстве сада принималось с расчётом передачи его в ведение эффективного учреждения дошкольного образования, которое будет развивать свои традиции и свою методику в новом здании. 484-й сад города Новосибирска – это успешный сад, реализующий в своей работе практически все новинки педагогической сферы. Мы давно применяем практику объединения нескольких детских садов в одно юридическое лицо с целью повышения эффективности управления», – подчеркнул Рамиль Ахметгареев.

В целом по Новосибирску проблема нехватки детских садов практически решена.