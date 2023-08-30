«Дело прокурора»: Михаил Колмогоров предстал пред судом в Новосибирске

В Центральном суде Новосибирска начался процесс по делу о взятке бывшему заместителю прокурора Андрею Турбину. На скамье подсудимых Михаил Колмогоров. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Его защищают сразу два адвоката.

Михаил Колмогоров был задержан в апреле этого года в Казани. Он находился в международном розыске.

Напомним, что в 2017-2018 годах Турбин при посредничестве предпринимателя Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и 1 тыс. долларов, которую передал Михаил Колмогоров за информирование о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого, а также за принятие входящих в полномочия прокурора процессуальных решений в пользу этого лица. Колмогоров в ходе расследования уголовного дела был объявлен в розыск.

Ранее редакция сообщала о том, что инспектор налоговой службы отказался от взятки в 20 млн в Новосибирске.