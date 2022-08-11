Строительство детской поликлиники в Барабинске задержали более чем на полгода

Долгожданная стройка детской поликлиники на 250 посещений в смену могла быть уже начата, но старт работ, по мнению губернатора, был неоправданно затянут. Критике главы региона подверглись подрядчик и руководство областного минздрава, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Травников напомнил, что всё полностью оформлено, участок передан, проектно-сметная документация с экспертизой актуальна, разрешение на строительство было получено ещё в декабре 2021 года.

— Начинайте вырабатывать объёмы наперёд, деньги под выполненные работы мы приблизим. Время – полгода – потеряли напрасно. Задача решена, и на барабинскую детскую поликлинику деньги уже смещены с 2023 года на 22-й. Теперь задача подрядчика – навёрстывать упущенные сроки, обеспечить темп. Всё будет зависеть от темпов строительства – как наработаете объёмы, так добавим вам денег, — заключил Травников.

Поликлиника будет построена в рамках утверждённой правительством региона госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы» (нацпроект «Здравоохранение»).

На первом этаже новой детской поликлиники предусмотрены: вестибюль главного входа с тамбуром, колясочной, гардеробом, регистратурой, помещениями картохранилища, справочной; здесь также будут расположены кабинеты неотложной помощи и доврачебного приёма, помещения аптечного пункта, двух приёмно-смотровых фильтр-боксов, кабинет инфекциониста с процедурной и помещением для забора биоматериала; помещения фтизиатрического отделения. У фильтр-боксов, кабинета инфекциониста, фтизиатрического отделения, аптечного пункта будут отдельные входы.

Второй этаж поликлиники займут педиатрическое отделение, отделение здорового ребёнка и школьно-дошкольное.

На третьем этаже – диагностическое, стоматологическое отделения и кабинеты узких специалистов.

На четвёртом этаже предусмотрены хирургическое отделение, отделение восстановительного лечения; кабинеты врачей физиотерапевта, хирурга, уролога-андролога с процедурной и травматолога-ортопеда; кабинеты свето- и электролечения, ингаляционной терапии, массажа, УВЧ, зал лечебной физкультуры.